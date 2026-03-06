"Я собираюсь поставить туда Марко": Трамп заявил, что Куба скоро падет, — CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба может претерпеть политические изменения уже в ближайшее время. Американский президент также намекнул, что государственный секретарь Марко Рубио может получить ключевую роль в возможных переговорах с Гаваной.

Президент США Дональд Трамп в пятницу утром заявил в интервью CNN, что политическая ситуация на Кубе может измениться в ближайшей перспективе. Он отметил, что, по его мнению, нынешний режим в стране может не продержаться долго.

"Кстати, Куба скоро рухнет. Это не связано с темой разговора, но Куба тоже скоро рухнет. Они очень хотят заключить сделку", — сказал он CNN в телефонном интервью, расхваливая военный успех США во время своего второго срока.

Американский лидер также заявил, что планирует поручить вопрос переговоров по Кубе государственному секретарю Марко Рубио. По его словам, Вашингтон внимательно следит за ситуацией и готов к возможным договоренностям с Гаваной.

"Они хотят заключить сделку, поэтому я собираюсь поставить туда Марко (Рубио), и мы увидим, как это сработает. Мы сейчас действительно сосредоточены на этом. У нас еще много времени, но Куба готова — после 50 лет", — указал он, пояснив, что Иран является нынешним приоритетом для США.

Президент США подчеркнул, что на протяжении десятилетий внимательно наблюдал за ситуацией на Кубе и считает, что нынешние события могут привести к переломному моменту.

"Я наблюдаю за этим уже 50 лет, и это буквально упало мне в руки — благодаря мне. Оно упало, и все равно оказалось прямо у меня в руках. И у нас все идет очень хорошо", — добавил он о Кубе:

Днем ранее Трамп заявил в Белом доме, что возвращение американских кубинцев домой — лишь вопрос времени, отметив, что это следующая задача администрации после войны с Ираном.

"Он выполняет свою работу, а следующей для него будет — мы хотим заняться этой особой Кубой", — сказал он в четверг, имея в виду своего государственного секретаря.

Американский президент подчеркнул, что Рубио готов заняться этим вопросом после завершения текущих внешнеполитических вызовов.

"Он ждет. Но говорит: "Давайте сначала завершим это". Мы могли бы делать все одновременно, но тогда случаются плохие вещи. Если посмотреть на страны в течение лет, когда они пытаются сделать все слишком быстро, происходят проблемы. Мы не позволим, чтобы с этой страной произошло что-то плохое", — указал Трамп.

