"Я збираюся поставити туди Марко": Трамп заявив, що Куба скоро впаде, — CNN

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба може зазнати політичних змін уже найближчим часом. Американський президент також натякнув, що державний секретар Марко Рубіо може отримати ключову роль у можливих переговорах із Гаваною.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю вранці заявив в інтерв’ю CNN, що політична ситуація на Кубі може змінитися у найближчій перспективі. Він зазначив, що, на його думку, нинішній режим у країні може не протриматися довго.

"До речі, Куба скоро впаде. Це не пов’язано з темою розмови, але Куба теж скоро впаде. Вони дуже хочуть укласти угоду", — сказав він CNN в телефонному інтерв’ю, розхвалюючи військовий успіх США під час свого другого терміну.

Американський лідер також заявив, що планує доручити питання переговорів щодо Куби державному секретарю Марко Рубіо. За його словами, Вашингтон уважно стежить за ситуацією і готовий до можливих домовленостей із Гаваною.

"Вони хочуть укласти угоду, тому я збираюся поставити туди Марко (Рубіо), і ми побачимо, як це спрацює. Ми зараз справді зосереджені на цьому. У нас щє багато часу, але Куба готова — після 50 років", — вказав він, пояснивши, що Іран є нинішнім пріоритетом для США.

Президент США підкреслив, що протягом десятиліть уважно спостерігав за ситуацією на Кубі і вважає, що нинішні події можуть призвести до переломного моменту.

"Я спостерігаю за цим уже 50 років, і це буквально впало мені в руки — завдяки мені. Воно впало, і все одно опинилося прямо в мене в руках. І у нас усе йде дуже добре", — додав він про Кубу:

Днем раніше Трамп заявив у Білому домі, що повернення американських кубинців додому – лише питання часу, зазначивши, що це наступне завдання адміністрації після війни з Іраном.

"Він виконує свою роботу, а наступною для нього буде — ми хочемо зайнятися цією особливою Кубою", – сказав він у четвер, маючи на увазі свого державного секретаря.

Американський президент наголосив, що Рубіо готовий зайнятися цим питанням після завершення поточних зовнішньополітичних викликів.

"Він чекає. Але каже: "Давайте спершу завершимо це". Ми могли б робити все одночасно, але тоді трапляються погані речі. Якщо подивитися на країни протягом років, коли вони намагаються зробити все надто швидко, стаються проблеми. Ми не дозволимо, щоб із цією країною сталося щось погане", — вказав Трамп.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відіграти ключову роль у формуванні майбутнього політичного керівництва Ірану. Також він припустив можливе падіння кубинського режиму. Ці заяви пролунали на тлі внутрішньополітичного тиску на американського лідера. Попри це, риторика Дональда Трампа залишалася впевненою та без ознак сумнівів.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти: Вашингтон не планує домовлятися з Іраном. За словами американського лідера, жодних угод із Тегераном він не розглядатиме. Проте після появи в Ірані "прийнятного" керівництва США та їхні союзники готові працювати над відновленням країни.