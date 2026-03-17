Куба погрузилась в тотальный блэкаут из-за блокады США: Трамп надеется, что "будет иметь честь" захватить страну (видео)

Энергетическая сеть Кубы потерпела полный коллапс в понедельник, 16 марта, что стало первым блэкаутом с тех пор, как США перекрыли поставки нефти на остров, начав фактически энергетическую блокаду.

Министерство энергетики и горной промышленности зафиксировало "полное отключение" электрической системы страны и заявило о проведении расследования, поскольку никаких сбоев в работе энергоблоков на тот момент обнаружено не было. Об этом сообщает издание Associated Press.

Масштабное отключение стало уже третьим в Кубе за последние четыре месяца. CNN пишет, что фактическая блокада поставок топлива ухудшила энергетический кризис в стране, вызвав периодические отключения электроэнергии, нормирование медикаментов и уменьшение туризма. Особенно выросли цены на топливо: стоимость бензина на неофициальном рынке может достигать 9 долларов за литр. Это означает, что заправка бака обойдется кубинцу в более чем 300 долларов — сумма, превышающая годовой заработок большинства граждан страны.

"Чиновники (правительства — ред.) США, видимо, очень рады вреду, нанесенному каждой кубинской семье", — заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио, комментируя очередной блэкаут в стране.

Трамп снова заговорил о возможности захвата США Кубы

На фоне этой новости в понедельник президент США Дональд Трамп во время разговора с прессой в Белом доме снова заговорил о том, что может делать с Кубой "все, что угодно", передает Clash Report. Политик в частности выразил надежду о том, что "будет иметь честь" захватить страну.

"Я действительно верю, что буду иметь честь захватить Кубу... Это было бы хорошо. Это большая честь. Я могу освободить ее или захватить, думаю, я могу делать с ней все, что захочу", — заявил Трамп журналистам.

Эти слова стали очередным заявлением президента США относительно установления власти над Кубой. 6 марта политик в интервью CNN говорил о том, что Куба "скоро рухнет", а также намекнул, что государственный секретарь Марко Рубио может получить ключевую роль в переговорах со страной.

14 марта в Diario de Cuba сообщали, что Куба оказалась на грани: на острове начались масштабные беспорядки.

Издание The Atlantic писало, что после начала операции в Иране Трамп уже нацелился на следующую страну для удара.