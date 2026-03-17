Куба поринула у тотальний блекаут через блокаду США: Трамп сподівається, що "матиме честь" захопити країну (відео)

Енергетична мережа Куби зазнала цілковитого колапсу у понеділок, 16 березня, що стало першим блекаутом з того часу, як США перекрили постачання нафти на острів, почавши фактично енергетичну блокаду.

Міністерство енергетики та гірничої промисловості зафіксувало "повне відключення" електричної системи країни та заявило про проведення розслідування, оскільки жодних збоїв у роботі енергоблоків на той момент виявлено не було. Про це повідомляє видання Associated Press.

Масштабне відключення стало вже третім у Кубі упродовж останніх чотирьох місяців. CNN пише, що фактична блокада постачань палива погіршила енергетичну кризу в країні, спричинивши періодичні відключення електроенергії, нормування медикаментів та зменшення туризму. Особливо зросли ціни на пальне: вартість бензину на неофіційному ринку може сягати 9 доларів за літр. Це означає, що заправлення бака обійдеться кубинцю у понад 300 доларів — сума, яка перевищує річний заробіток більшості громадян країни.

"Посадовці (уряду — ред.) США, мабуть, дуже раді шкоді, завданій кожній кубинській родині", — заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо, коментуючи черговий блекаут у країні.

Трамп знову заговорив про можливість захоплення США Куби

На тлі цієї новини у понеділок президент США Дональд Трамп під час розмови з пресою у Білому домі знову заговорив про те, що може робити з Кубою "все, що завгодно", передає Clash Report. Політик зокрема висловив сподівання про те, що "матиме честь" захопити країну.

"Я справді вірю, що матиму честь захопити Кубу… Це було б добре. Це велика честь. Я можу звільнити її або захопити, думаю, я можу робити з нею все, що захочу", — заявив Трамп журналістам.

Ці слова стали черговою заявою президента США щодо встановлення влади над Кубою. 6 березня політик в інтерв’ю CNN говорив про те, що Куба "скоро впаде", а також натякнув, що державний секретар Марко Рубіо може отримати ключову роль у переговорах з країною.

14 березня у Diario de Cuba повідомляли, що Куба опинилася на межі: на острові почалися масштабні заворушення.

Видання The Atlantic писало, що після початку операції в Ірані Трамп вже націлився на наступну країну для удару.