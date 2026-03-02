"Грандіозний план": Трамп вже націлився на наступну країну для удару, — The Atlantic

Президент США Дональд Трамп прагне повалення не однієї і не двох, а одразу трьох автократій у світі, які не одне покоління "мучили" американських лідерів.

Поки тривають масовані удари США та Ізраїлю по об'єктах Ірану, Трамп вже "придивляється" до своєї наступної цілі — Куби. Про це 2 березня повідомило видання The Atlantic.

Це все відбулося лише через кілька тижнів після блискавичної американської операції у Венесуелі. З огляду на успіхи, американський лідер вирішив, що його задуми спрацьовують, тому серед посадовців у Вашингтоні з'явилися чутки про "грандіозний план" президента.

"Президент відчуває, що "у мене все добре"; що "це працює", — розповів один із посадовців адміністрації політика.

Трамп вже неодноразово публічно виголошував свої претензії щодо Куби. Він говорив зокрема про "жахливе" економічне становище країни та слабкість режиму, що там панує. 27 лютого медіа Clash Report передавало його заяву, коли Трамп заговорив про можливе "дружнє захоплення" Куби.

"За публічними роздумами президента про Кубу стоїть щось грандіозне та особисте", розповіли представники адміністрації виданню. Проте це має багато ризиків.

Приховані ризики можливого удару США по Кубі

Ідея здолати третю автократію несе низку ризиків для США, пише видання.

Куба в умовах хаосу може викликати наплив біженців до Америки у той час, як адміністрація Трампа бореться з мігрантами;

військова кампанія може створити умови для повстання, однак у Кубі вже тривалий час немає організованої опозиції.

Останнє може привести сторони до переговорів, які у підсумку залишать режим на місці, однак Америці дозволять керувати — так, як це сталося у випадку Венесуели, згадує медіа.

"Венесуела і Куба вписуються в часто озвучувану адміністрацією мету зміцнення домінування в Західній півкулі — мету, яка після переобрання Трампа включає погрози анексувати Гренландію, захопити Панамський канал і зробити Канаду 51-м штатом", — йдеться у публікації.

Подібні пропозиції обурили деяких колег Трампа серед республіканців. Однак протягом майже 70 років повалення комуністичного режиму на Кубі "було нездійсненною мрією" президентів, які представляли обидві партії, а самому Трампу цікаво те, як його розсудить історія.

Те, як вирішить діяти президент США, буде залежати від результатів двох його поточних операцій у Венесуелі та Ірані, пише видання.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal писало, що операція в Ірані може завершитися швидше через побоювання щодо запасів ракет.

Також Дональд Трамп оголошував про ліквідацію всього військового керівництва Ірану.