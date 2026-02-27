"Вони хочуть нашої допомоги": Трамп заявив про можливе "дружнє захоплення" Куби

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість захоплення Куби та повідомив про переговори з кубинським керівництвом. За його словами, країна перебуває у глибокій економічній кризі та звертається по допомогу до США.

Президент США Дональд Трамп допустив можливість "дружнього захоплення" Куби Сполученими Штатами, коментуючи ситуацію навколо острівної держави. За його словами, країна перебуває у глибокій кризі та шукає підтримки з боку Вашингтона, повідомляє Clash Report.

"Можливо, на нас чекає дружнє захоплення Куби", — заявив глава Білого дому.

Трамп також описав економічну ситуацію на острові, наголосивши, що Куба переживає серйозні труднощі.

"У них немає грошей. У них немає нафти. У них немає їжі. Вони хочуть нашої допомоги. Рубіо має справу з цим на дуже високому рівні", — зазначив він.

Президент США вказав, що кубинське керівництво веде переговори з Вашингтоном. Окремо Трамп зазначив, що ситуація на Кубі залишається складною та триває багато років.

"У Кубі ситуація дуже погано. Куба наразі, можна сказати, країна, що втратила себе. Я чув про Кубу. Я сказав, що коли я ще був маленьким хлопцем, я чув про Кубу. Усі хотіли змінити ситуацію. Марко Рубіо спілкується з ними на дуже високому рівні. Вони не мають грошей, не мають нафту, не мають їжі. Наразі країна в дуже складній митуаціїі, і вони хочуть нашої допомоги", — додав Трамп.

Наприкінці січня Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану у зв’язку з діями уряду Куби. Відповідний документ було оприлюднено на сайті Білого дому. Трамп вважає, що політика та дії уряду Куби створюють серйозну і нетипову загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США. Причому її джерело повністю або здебільшого перебуває за межами Сполучених Штатів.

"Уряд Куби … об'єднується з численними ворожими країнами, транснаціональними терористичними групами та зловмисними суб'єктами, що вороже налаштовані до Сполучених Штатів, включаючи уряд Російської Федерації (Росія), Китайську Народну Республіку (КНР), уряд Ірану, ХАМАС та Хезболлу, а також надає їм підтримку.…На Кубі розташований найбільший закордонний об'єкт радіоелектронної розвідки Росії, який намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку Сполучених Штатів", — зазначено в указі.

