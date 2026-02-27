"Они хотят нашей помощи": Трамп заявил о возможном "дружественном захвате" Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность захвата Кубы и сообщил о переговорах с кубинским руководством. По его словам, страна находится в глубоком экономическом кризисе и обращается за помощью к США.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность "дружественного захвата" Кубы Соединенными Штатами, комментируя ситуацию вокруг островного государства. По его словам, страна находится в глубоком кризисе и ищет поддержки со стороны Вашингтона, сообщает Clash Report.

"Возможно, нас ждет дружественный захват Кубы", — заявил глава Белого дома.

Трамп также описал экономическую ситуацию на острове, подчеркнув, что Куба переживает серьезные трудности.

"У них нет денег. У них нет нефти. У них нет еды. Они хотят нашей помощи. Рубио имеет дело с этим на очень высоком уровне", — отметил он.

Президент США указал, что кубинское руководство ведет переговоры с Вашингтоном. Отдельно Трамп отметил, что ситуация на Кубе остается сложной и длится много лет.

Відео дня

"В Кубе ситуация очень плохо. Куба сейчас, можно сказать, страна, которая потеряла себя. Я слышал о Кубе. Я сказал, что когда я еще был маленьким мальчиком, я слышал о Кубе. Все хотели изменить ситуацию. Марко Рубио общается с ними на очень высоком уровне. У них нет денег, нет нефти, нет еды. Сейчас страна в очень сложной ситуации, и они хотят нашей помощи", — добавил Трамп.

В конце января Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с действиями правительства Кубы. Соответствующий документ был обнародован на сайте Белого дома. Трамп считает, что политика и действия правительства Кубы создают серьезную и нетипичную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Причем ее источник полностью или в основном находится за пределами Соединенных Штатов.

"Правительство Кубы ... объединяется с многочисленными враждебными странами, транснациональными террористическими группами и злонамеренными субъектами, враждебно настроенными к Соединенным Штатам, включая правительство Российской Федерации (Россия), Китайскую Народную Республику (КНР), правительство Ирана, ХАМАС и Хезболлу, а также оказывает им поддержку....На Кубе расположен крупнейший зарубежный объект радиоэлектронной разведки России, который пытается похитить конфиденциальную информацию о национальной безопасности Соединенных Штатов", — указано в указе.

Напомним, что журналист Daily Mail Дэвид Джонс посетил Кубу, чтобы воочию оценить, как живет страна в условиях многолетней американской блокады. Он описал ситуацию как критическую: дефицит охватил лекарства, продукты и базовые ресурсы, а государство, по его наблюдениям, фактически потеряло способность полноценно функционировать, несмотря на внешнюю выдержку местных жителей.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. По его словам, встреча запланирована на начало марта в Абу-Даби. Она должна стать подготовительным этапом к переговорам на уровне глав государств, о чем он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.