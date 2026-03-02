"Грандиозный план": Трамп уже нацелился на следующую страну для удара, — The Atlantic

Президент США Дональд Трамп стремится к свержению не одной и не двух, а сразу трех автократий в мире, которые не одно поколение "мучили" американских лидеров.

Пока продолжаются массированные удары США и Израиля по объектам Ирана, Трамп уже "присматривается" к своей следующей цели — Кубе. Об этом 2 марта сообщило издание The Atlantic.

Это все произошло всего через несколько недель после молниеносной американской операции в Венесуэле. Учитывая успехи, американский лидер решил, что его замыслы срабатывают, поэтому среди чиновников в Вашингтоне появились слухи о "грандиозном плане" президента.

"Президент чувствует, что "у меня все хорошо"; что "это работает", — рассказал один из чиновников администрации политика.

Трамп уже неоднократно публично высказывал свои претензии к Кубе. Он говорил в частности об "ужасном" экономическом положении страны и слабости режима, который там царит. 27 февраля медиа Clash Report передавало его заявление, когда Трамп заговорил о возможном "дружеском захвате" Кубы.

"За публичными размышлениями президента о Кубе стоит что-то грандиозное и личное", рассказали представители администрации изданию. Однако это имеет много рисков.

Скрытые риски возможного удара США по Кубе

Идея одолеть третью автократию несет ряд рисков для США, пишет издание.

Куба в условиях хаоса может вызвать наплыв беженцев в Америку в то время, как администрация Трампа борется с мигрантами;

военная кампания может создать условия для восстания, однако на Кубе уже долгое время нет организованной оппозиции.

Последнее может привести стороны к переговорам, которые в итоге оставят режим на месте, однако Америке позволят управлять — так, как это произошло в случае Венесуэлы, вспоминает медиа.

"Венесуэла и Куба вписываются в часто озвучиваемую администрацией цель укрепления доминирования в Западном полушарии — цель, которая после переизбрания Трампа включает угрозы аннексировать Гренландию, захватить Панамский канал и сделать Канаду 51-м штатом", — говорится в публикации.

Подобные предложения возмутили некоторых коллег Трампа среди республиканцев. Однако на протяжении почти 70 лет свержение коммунистического режима на Кубе "было несбыточной мечтой" президентов, представлявших обе партии, а самому Трампу интересно то, как его рассудит история.

То, как решит действовать президент США, будет зависеть от результатов двух его текущих операций в Венесуэле и Иране, пишет издание.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal писало, что операция в Иране может завершиться быстрее из-за опасений относительно запасов ракет.

Также Дональд Трамп объявлял о ликвидации всего военного руководства Ирана.