Россия отправила на Кубу два танкера с нефтью, игнорируя блокаду США

Это будет первая поставка энергоносителей на "остров Свободы" за три месяца. На Кубе уже случился полный блэкаут, который длился около 29 часов. Реакция Белого дома на вероятный прорыв блокады – неизвестна.

Первый танкер Sea Horse под флагом Гонконга, должно прибыть в понедельник. Предположительно, оно перевозит 27 тысяч тонн российского газа. В прошлом месяце оно резко изменило маршрут в сторону Кубы. Второй танкер, "Анатолий Колодкин" под российским флагом, везет примерно 100 тыс. тонн сырой нефти (это эквивалентно от 725 тыс. до 728 тыс. баррелей в зависимости от сорта) и должен прибыть на Кубу 4 апреля, сообщает Financial Times.

Компания Kpler идентифицировала, что Sea Horse действительно перевозит российское топливо, а "Анатолий Колодкин" везет нефть марки Urals. И танкер "Си Хорс" уже скоро окажется у границы военно-морской блокады США.

Считается, что эти два танкера обеспечат островному государству в Карибском бассейне первые поставки энергоносителей за три месяца. Нехватка топлива ввергла Кубу в один из самых тяжелых экономических кризисов за последние десятилетия, сопровождающийся повсеместными отключениями электроэнергии и перебоями в предоставлении основных услуг.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, он имел бы "честь захватить Кубу".

"Знаете, всю жизнь я слышал о Соединенных Штатах и Кубе: когда же Соединенные Штаты удостоятся чести захватить Кубу? Это большая честь. Захватить Кубу в той или иной форме — я имею в виду, будь то освобождение или захват, — я думаю, что смогу поступать с ней так, как захочу", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

На следующий день Кремль заявил, что Москва по-прежнему привержена оказанию помощи властям Гаваны.

"Конечно, мы готовы оказать всю возможную помощь, и все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими коллегами", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что Москва и Гавана поддерживают "экспертный и рабочий уровень" контактов во время энергетического кризиса.

Куба самостоятельно производит примерно 40% нефти, необходимой для удовлетворения национального спроса.

Долгое время главным поставщиком энергоносителей на остров была Венесуэла, однако после того, как в декабре США свергли президента Николаса Мадуро, поставки нефти на Кубу прекратились.

В последний раз Куба получала нефть 9 января из Мексики, после чего страна тоже приостановила поставки под давлением президента США Дональда Трампа.

Из-за блокады на Кубе усугубился энергетический кризис. Больницы сократили количество предоставляемых услуг, школы сократили часы работы, топлива не хватает мусоровозам и самолетам, например туда пускают только тех, у кого есть топливо на обратный путь, что ударило по туризму. В понедельник на острове отключилось электричество (хотя накануне его частично восстановили).

Напомним, при этом президент Кубы Мигель Диас-Канель отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа и заявил, что Куба будет сопротивляться.

При этом на фоне отключений света на Кубе вспыхнули масштабные беспорядки. В городе Морон протестующие сожгли офис Коммунистической партии.