Куба больше не "Либре": что делают кубинские наемники в войне против Украины

32 кубинских военных погибли в Венесуэле в ходе выполнения американскими коммандос операции "Абсолютная решимость". Ее финалом стал арест многолетнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Украинская разведка регулярно заявляет об участии кубинских наемников в российской агрессивной войне против Украины. В последние месяцы эти данные подтверждают и американские чиновники. Почему в охране президента Венесуэлы были иностранные солдаты и где еще задействованы военнослужащие этого колоритного островного государства? Фокус разбирался, какую роль в современном мире выполняет "остров Свободы".

Кубинская сигара, охлаждающий напиток "Куба либре" и бородатый диктатор. Именно такие ассоциации возникают при слове Куба, если мыслить исключительно стереотипами. Однако время движется вперед и все меняется. Вот уже 8 лет, как на острове Свободы больше не правит семья Кастро, а самого Фиделя на острове нет уже более пятнадцати лет. Нет у власти. А для таких людей уход от власти — это то же самое, что и уход в другой мир. Куда он уже действительно попал аж в 2016 году.

А уже в последние дни остров снова атакуют неизвестные. Кто это? Новые революционеры, которые хотят повторить судьбу Команданте? Или, возможно, американские диверсанты? Возможно, Вашингтон хочет завершить сейчас то, что ему не удалось осуществить более шестидесяти лет назад.

Жизнь в статусе колонии

Еще в конце XIX века Куба стала ареной первой войны за передел уже поделенного мира. Тогда США лишили Кубу испанского правления, однако на самом деле сами заняли место бывшей метрополии, но в присущей американцам более изысканной форме.

Куба стала для США сырьевой базой и элитным курортом одновременно. На острове как грибы росли элитные комплексы отдыха в то время, как обычным кубинцам часто не было что поесть. Такой контраст способствовал революционной ситуации и единственным способом уберечь существующее положение вещей на Кубе — это было создание на острове авторитарного режима. Этот нехитрый замысел воплотил в жизнь местный военный руководитель Фульхенсио Батиста. Он дважды устанавливал на Кубе свою персональную диктатуру.

После второго его прихода к власти в 1952 году вызов могущественному правителю острова бросил молодой юрист и политик, который в конце концов сверг опытного диктатора в новогоднюю ночь 1959 года. Батиста правил Кубой почти три десятилетия. За время его правления остров оброс тесными связями с американцами чуть ли не во всех сферах жизнедеятельности. Американцы были везде от выращивания сахарного тростника до организации курортов, казино, в конце концов там же на острове проводили свободное время лидеры мафии и крупного бизнеса.

Форпост коммунизма на территории зарождения капитализма

В годы правления Фиделя Кастро Куба стала местом, с которого на Вашингтон стали нацеливать ядерные ракеты. До сих пор нет однозначного ответа, была ли революция под руководством харизматичного Команданте изначально полностью инспирирована и проведена советскими спецслужбами, или он действовал самостоятельно. Правда, как всегда, где-то посередине. Очевидно, что Фидель Кастро не мог бы справиться полностью самостоятельно, но абсолютной марионеткой он тоже очевидно не был.

Так или иначе, а Куба стала форпостом СССР в Западном полушарии. Под самым носом у США! После Карибского кризиса ядерные ракеты с острова СССР убрал, но Куба стала центром влияния Москвы в регионе конвенционными средствами.

Поддержка лояльных политических сил, помощь в организации революций и налаживание сотрудничества с дружественными левыми режимами имели значение. Куба помогала друзьям Кремля, которые были, по умолчанию, ее собственными друзьями организационно, финансово и в военном плане. Военная помощь Кубы разошлась по миру от Ближнего Востока до Африки, но самой активной она, конечно, была в Латинской Америке.

Другим важным аспектом уже мягкой силы была местная медицинская система. Не все должным образом оценивают роль такого фактора в геополитике, но качественная медицинская помощь нужна всем людям, а особенно ее ценят богатые и влиятельные, особенно если они старше среднего возраста (а это случается довольно часто). Где должен был бы лечиться латиноамериканский диктатор, который открыто выступил против США. По сути доступ к самой передовой в мире медицине ему закрыт. И здесь ему на помощь приходят друзья из Кубы.

На острове действительно существенно продвинули уровень местной медицины и она признавалась одной из самых качественных на планете даже откровенными врагами тамошнего режима. Конечно, лояльным авторитарным лидерам предоставили бы неплохую помощь и в Москве, но все же лечение на Кубе не сравнить с аналогичной процедурой в далекой и холодной Москве, особенно для горячих латиноамериканских лидеров. А также у них есть семьи, друзья и не намного младшие соратники. Все в Москву не поедут.

Так Куба стала центром социалистического лагеря в Америке. Однако после развала СССР судьба острова стала печальной. Он действительно выполнял функцию — быть витриной социализма в Западном полушарии. А к самостоятельной жизни Фидель Кастро и его команда не были готовы. Это погрузило Кубу в экономический кризис и, соответственно "закручивание гаек" со стороны режима, который отнюдь не планировал уходить от власти через такие неприятности как бешеная инфляция, дефицит самых необходимых продуктов или тотальная нехватка электроэнергии. Остров в прямом смысле погружался в темноту, а уже престарелый Фидель Кастро продолжал свою мантру о мировой революции и коммунистических идеалах, что в реальности, когда СССР больше не было, напоминало старческий маразм или очковтирательство недалеким обывателям.

Новые реалии — новые покровители

Все изменилось с приходом к власти в Венесуэле Уго Чавеса. Теперь он стал если не форпостом социализма, то точно врагом №1 США в регионе. Он стал стержнем оппозиционных к Вашингтону движений Латинской Америки. Все происходило еще пока Китай не претендовал на мировое господство, а Россия в своих попытках "подружиться" с США наоборот закрывала на Кубе свои военные объекты. Поэтому справляться приходилось самостоятельно. Но к счастью для экстравагантного венесуэльского лидера цены на нефть в начале века били все рекорды поэтому для самой богатой на разведанные запасы нефти страны в мире не было слишком тяжелым бременем помочь "братьям по лагерю сопротивления".

В 2008 году Фидель Кастро, который уже разменял восьмой десяток жизни, передал власть своему младшему брату Раулю. Он же в свою очередь пообещал уйти в отставку через десять лет. Так был организован своеобразный десятилетний переходный период, который смягчил передачу власти от семьи Кастро. В 2018 году лидером Кубы, который занял ключевые государственные и партийные должности стал Мигель Диас-Канель. Эра Кастро на Кубе завершилась, но это мало что изменило в самой системе власти на самом несвободном "острове свободы" в мире.

Несмотря на экономическое сотрудничество с Китаем (Поднебесная вкладывается в портовую инфраструктуру и солнечную энергетику) и возвращение в регион России, основным союзником Кубы в XXI веке все же была Венесуэла. Именно с ней во времена Уго Чавеса было налажено тесное взаимовыгодное сотрудничество. Куба получала от Венесуэлы нефть, а взамен предоставляла своих военных для защиты режима и врачей для реализации социальных проектов Уго Чавеса.

Во времена Николаса Мадуро (с 2013 года) сотрудничество продолжилось, но с большим креном в сторону безопасности. Опальный венесуэльский лидер никому не доверял, поэтому его охрану в основном составляли бойцы российской ЧВК "Вагнер" и кубинские спецназовцы. Также Куба предоставляла консультации в сфере военной разведки.

Все же одной венесуэльской нефти было недостаточно, чтобы решить экономические проблемы острова. Ситуация на Кубе оставалась сложной. Коронавирус лишь усугубил проблемы Кубы. В 2021 году против правительства вспыхнуло народное восстание, которое было жестоко подавлено режимом.

В это время правительство Диаса-Каннеля наращивало альянс с Москвой и Пекином. Несмотря на публичные возражения, стали появляться сведения о развитии на острове китайской разведывательной инфраструктуры. В 2024 году Кубу официально посетили российские военный фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань", которая является носителем в том числе стратегических ракет — недвусмысленный сигнал Вашингтону.

Кубинцы на войне против Украины

Коснулась дружба Гаваны и Москвы и Украины. Еще во времена гибридного периода агрессии Российской Федерации против Украины появлялась информация об участии кубинских наемников в российских операциях. Это были единичные случаи, но на Кубе действуют одни из самых жестких в мире правил выезда за границу. Поэтому могли ли даже несколько десятков наемников выехать воевать без ведома тогда еще правительства Рауля Кастро? Вопрос риторический. Тем более, что воюют они почему-то именно на стороне союзника их родины.

Уже после полномасштабного вторжения в 2022 году кубинский контингент существенно вырос. В последние месяцы украинские разведывательные службы называют значительно большие цифры. Американские официальные лица подтверждают эту информацию. Речь идет о тысячах военных, которые вероятно воюют организованными подразделениями.

Официальная Гавана все отрицает и даже наоборот заявляет о судебных преследованиях участников боевых действий. В кубинском правительстве говорят о десятках арестованных и осужденных лиц за наемничество или торговлю людьми. Кубинское правительство предполагает, что часть его граждан могли были заманены на войну путем обмана.

Американские журналисты провели собственное расследование, в ходе которого выяснили как именно происходит вербовка. Россияне заманивают кубинцев из бедных кварталов Гаваны и в целом регионов страны. Средняя заработная плата на Кубе составляет около $17 в то время, как разовые выплаты наемникам сразу после подписания контракта составляют более двух тысяч долларов. То есть более чем в сто раз больше. Типичному кубинцу нужно тяжело работать около ста месяцев, почти десять лет — чтобы заработать сумму, которую он может получить, просто заключив договор. Другой вопрос, что эта сделка может стоить ему жизни, но это будет со временем.

Куба стала форпостом СССР в Западном полушарии Фото: РИА Новости

История Кубы — это рассказ о том, как могут трансформироваться борцы за свободу. Фидель Кастро лишил Кубу жадного авторитарного правителя Фульхенсио Батисты, однако взамен установил персональную диктатуру. Он стоял у руля острова почти полвека. Кубу продолжали называть "Островом свободы", несмотря на то, что реально на ней был установлен один из самых жестоких авторитарных режимов в мире. После ухода от власти самого Фиделя и даже после замены на вершине самой семьи Кастро ситуация на Кубе мало изменилась.

При этом, если в период Холодной войны Кубу действительно можно было представить как бастион сопротивления сверхмогучей державе мира, страну, бросившую вызов одному из двух планетарных гегемонов, то после падения коммунистического лагеря смысл существования режима был более чем сомнителен.

Ситуация, сложившаяся на Кубе была еще хуже, чем во времена Батисты, ведь тогда по крайней мере можно было свободно покинуть остров всем тем, кто был с ним не согласен. Де-факто смыслом существования диктатуры было благосостояние правящих кругов, ценой поразительной бедности подавляющего большинства населения острова. Неудивительно, что при таких обстоятельствах Куба скатилась до уровня страны, которая поставляет "пушечное мясо" в горячие точки. В обмен за жизнь своих людей Гавана получает базовые вещи для жизни — еду, энергоресурсы, критические промышленные товары.

Сама же Гавана даже не решается признать свое участие в военных проектах России и Китая. В свое время Куба наоборот хвасталась советской военной инфраструктурой. А ее участие в гражданской войне в Анголе, куда режим Кастро снарядил десятки тысяч военнослужащих, воспевалось как героический акт.

Теперь же в Гаване лишь робко дают разрешение на выезд завербованным от крайней безысходности нищим жителям неблагополучных кварталов мегаполисов и целых регионов, количество которых в условиях коммунистического режима на острове только растет. Что, в принципе, на руку московским и пекинским покровителям правящей элиты Кубы.