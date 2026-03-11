РФ почала залучати до екіпажів "тіньового флоту" найманців ПВК "Вагнер" і військових розвідників, — розслідування

Журналісти виявили на суднах "тіньового флоту" РФ, що транспортує російську нафту, осіб, які взагалі не мають морської кваліфікації.

Щонайменше 17 членів екіпажу без морської кваліфікації вдалося ідентифікувати розслідувачам, з-поміж них 12 — можуть мати зв'язки з найманцями або російськими силовими структурами. Про це пише видання "УНІАН" з посиланням на матеріал Helsingin Sanomat.

Кореспонденти спільно з Delfi та міжнародним центром журналістських розслідувань OCCRP дослідили екіпаж кораблів "тіньового флоту" Росії у Фінській затоці. Розслідування продемонструвало, що майже два десятки "моряків" не мають відповідної кваліфікації.

Розслідувачі дійшли до припущення, що 12 з них або мають зв'язки з "вагнерівцями", або військовою розвідкою Росії. Вони на бортах займаються контролем екіпажу, а також стежать за тим, аби кораблі не опинилися у руках західних країн.

Відео дня

Інформацію підтвердили представники кількох західних військових та цивільних розвідувальних організацій. Зазначається, що Фінська служба безпеки припускає, що такий персонал можуть залучити в окремих випадках як контактну особу між "тіньовим флотом" і збройними силами РФ, що останнім часом посилили свою присутність у межах Балтійського моря.

Варто зазначити, що інформація про залучення найманців з "Вагнера" до "тіньового флоту" РФ лунає не вперше. У грудні 2025 року у CNN оприлюднили матеріал, в якому йдеться, що "тіньовий флот" Росія використовує також як розвідувальний ресурс. Повідомлялося, що відповідальна за це компанія Moran Security, до якої увійшли колишні члени ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, 6 березня видання GCaptain писало, що через удар по танкеру РФ біля Мальти "тіньовий флот" почав змінювати маршрут і втрачати прибуток.

4 березня у GCaptain повідомили, що біля берегів Лівії потонув танкер РФ Arctic Metagaz.