Таких було всього 11: біля берегів Лівії потонув танкер РФ Arctic Metagaz (відео)

На фотографіях, зроблених після вибуху, було видно, що щонайменше один вантажний відсік танкера був повністю зруйнований. Відновленню він не підлягав і пішов на дно.

Близько 4-ї години ранку 3 березня приблизно за 150 морських миль на південний схід від Мальти стався вибух на танкері-газовозі Arctic Metagaz, що відіграє ключову роль у російській торгівлі газом в Арктиці. Москва заявила, що танкер атакували українські дрони. Київ заяви не робив. Але танкер зазнав значних пошкоджень і затонув через добу, пише GCaptain.

На супутникових знімках, зроблених раніше 4 березня, судно все ще на плаву, але, за словами лівійських портових чиновників, воно вже затонуло.

За даними російської та мальтійської влади, всі 30 членів екіпажу, громадян РФ, врятувалися на аварійних плотах .

У заяві Міністерства транспорту Росії йдеться, що "3 березня російський газовоз Arctic Metagaz зазнав нападу в безпосередній близькості від територіальних вод Мальти, що входить до Європейського союзу".

Танкер прямував із Мурманська, "перевозячи вантаж, розмитнений у відповідності з усіма міжнародними правилами", — заявило міністерство РФ, додавши, що "атаку було здійснено біля берегів Лівії безпілотними українськими катерами".

Також у РФ поскаржилися, що "напад було скоєно за потурання влади держав-членів ЄС".

Україна публічно не коментувала ситуацію з газовозом.

Танкер Arctic Metagaz — таких у РФ було всього 11 штук

Судно, яке носило назву Arctic Metagaz, раніше було відоме, як Everest Energy. І є одним із найбільш відстежуваних суден, що беруть участь в експорті з російського проєкту Arctic LNG 2, контрольний пакет акцій якого належить компанії "Новатек".

Танкер Arctic Metagaz міняв назву і застрявав у кризі Фото: Marinetraffic

25 серпня 2024 року, під своєю колишньою назвою, воно стало третім судном, яке завантажило ЗПГ на терміналі "Ранковий", що перебуває під санкціями, на арктичному ЗПГ-2. Воно повернулося на термінал 6 вересня і 5 жовтня 2024 року, здійснивши три навантаження протягом першого експортного сезону проєкту.

У вересні 2024 року це судно також стало першим в історії звичайним танкером-газовозом, що не належить до льодового класу, який пройшов Північним морським шляхом (ПМШ), високоризикованим маршрутом, зазвичай призначеним для спеціалізованих танкерів льодового класу Arc7.

Це рішення підкреслило, наскільки Росія готова була порушувати операційні норми, щоб забезпечити безперебійне постачання газу, незважаючи на західні санкції, які обмежили доступ до суден кригового класу, страхування і покупців.

Останніми його маршрутами були вояжі на китайський термінал Бейхай, куди Arctic Metagaz плавав уже дев'ять разів.

25 листопада 2025 року судно знову завантажило і повернулося в Азію через Суецький канал, розвантажившись у Бейхаї 3 січня 2026 року.

Навантаження відновилося 18 лютого під час рідкісного потрійного перевантаження із судна на судно (STS) поблизу Мурманська — імовірно, саме цей вантаж перебував на борту під час вибуху.

Ця потрійна перевалка СПГ з платформи "Ямал СПГ" і "Арктик СПГ-2" на окремі звичайні танкери стала першим відомим випадком одночасної перевалки СПГ з цих платформ на окремі судна, що підкреслює дедалі складнішу морську стратегію Росії для підтримки експорту.

Зазначається, що атака на Arctic Metagaz може значно ускладнити логістику для компанії "Новатек".

Згідно з даними судноплавства, у розпорядженні цієї російської компанії всього 11 танкерів-газовозів тіньового флоту — цього вже недостатньо для забезпечення повної проєктної потужності. Наразі Arctic LNG 2 працює приблизно на 30% від запланованого рівня в 3 млн тонн на рік, що в основному зумовлено обмеженнями судноплавства.

Вибух також порушує питання про маршрути. Сім суден тіньового флоту Arctic LNG 2 продовжували використовувати коридори Середземного моря, Суецького каналу і Червоного моря, незважаючи на регіональну нестабільність.

Одне з них, Arctic Pioneer, наразі перебуває біля берегів Порт-Саїда після транзиту через Суецький канал у північному напрямку. Судно доставило вантаж Arctic LNG 2 в Бейхай 11 лютого і, ймовірно, повертається в Мурманськ для перевантаження.

Призупинення судноплавства поблизу Єгипту може свідчити про те, що Москва переглядає доцільність подальшого використання середземноморських маршрутів із ризиком для судноплавства, або ж слід змінити маршрут через мис Доброї Надії, збільшивши тривалість рейсів на кілька тижнів і ще більше скоротивши доступний тоннаж.

Для проєкту, який і без того працює з недостатньою потужністю через санкції та обмеження в судноплавстві, вибух біля берегів Мальти підкреслює вразливість російського тіньового флоту ЗПГ в Арктиці та зростання ризиків, з якими стикаються судна, що становлять основу газу, що експортується під санкції.

