Таких было всего 11: у берегов Ливии утонул танкер РФ Arctic Metagaz (видео)

На фотографиях, сделанных после взрыва, было видно, что как минимум один грузовой отсек танкера был полностью разрушен. Восстановлению он не подлежал и пошел на дно.

Около 4 часов утра 3 марта примерно в 150 морских милях к юго-востоку от Мальты произошел взрыв на танкере-газовозе Arctic Metagaz, играющем ключевую роль в российской торговле газом в Арктике. Москва заявила, что танкер атаковали украинские дроны. Киев заявления не делал. Но танкер получил обширные повреждения и затонул спустя сутки, пишет GCaptain.

На спутниковых снимках, сделанных ранее 4 марта, судно все еще на плаву, но, по словам ливийских портовых чиновников, оно уже затонуло.

По данным российских и мальтийских властей, все 30 членов экипажа, граждан РФ, спаслись на аварийных плотах .

В заявлении Министерства транспорта России говорится, что "3 марта российский газовоз Arctic Metagaz подвергся нападению в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, входящей в Европейский союз".

Танкер следовал из Мурманска, "перевозя груз, растаможенный в соответствии со всеми международными правилами", — заявило министерство РФ, добавив, что "атака была совершена у берегов Ливии беспилотными украинскими катерами".

Также в РФ пожаловались, что "нападение было совершено при попустительстве властей государств-членов ЕС".

Украина публично не комментировала ситуацию с газовозом.

Танкер Arctic Metagaz — таких у РФ было всего 11 штук

Судно, которое носило название Arctic Metagaz, ранее было известно, как Everest Energy. И является одним из наиболее отслеживаемых судов, участвующих в экспорте с российского проекта Arctic LNG 2, контрольный пакет акций которого принадлежит компании "Новатэк".

Танкер Arctic Metagaz менял название и застревал во льду Фото: Marinetraffic

25 августа 2024 года, под своим прежним названием, оно стало третьим судном, загрузившим СПГ на терминале "Утренний", находящимся под санкциями, на арктическом СПГ-2. Оно вернулось на терминал 6 сентября и 5 октября 2024 года, совершив три погрузки в течение первого экспортного сезона проекта.

В сентябре 2024 года это судно также стало первым в истории обычным танкером-газовозом, не относящимся к ледовому классу, который прошел по Северному морскому пути (СМП) , высокорискованному маршруту, обычно предназначенному для специализированных танкеров ледового класса Arc7.

Это решение подчеркнуло, насколько Россия готова была нарушать операционные нормы, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа, несмотря на западные санкции, которые ограничили доступ к судам ледового класса, страхованию и покупателям.

Последними его маршрутами были вояжи на китайский терминал Бэйхай, куда Arctic Metagaz плавал уже девять раз.

25 ноября 2025 года судно снова загрузило и вернулось в Азию через Суэцкий канал, разгрузившись в Бэйхае 3 января 2026 года.

Погрузка возобновилась 18 февраля во время редкой тройной перегрузки с судна на судно (STS) вблизи Мурманска – предположительно, именно этот груз находился на борту во время взрыва.

Эта тройная перевалка СПГ с платформы "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" на отдельные обычные танкеры стала первым известным случаем одновременной перевалки СПГ с этих платформ на отдельные суда , что подчеркивает все более сложную морскую стратегию России для поддержания экспорта.

Отмечается, что атака на Arctic Metagaz может значительно осложнить логистику для компании "Новатэк".

Согласно данным судоходства, в распоряжении этой российской компании всего 11 танкеров-газовозов теневого флота – этого уже недостаточно для обеспечения полной проектной мощности. В настоящее время Arctic LNG 2 работает примерно на 30% от запланированного уровня в 3 млн тонн в год, что в основном обусловлено ограничениями судоходства.

Взрыв также поднимает вопросы о маршрутах. Семь судов теневого флота Arctic LNG 2 продолжали использовать коридоры Средиземного моря, Суэцкого канала и Красного моря, несмотря на региональную нестабильность.

Одно из них, Arctic Pioneer, в настоящее время находится у берегов Порт-Саида после транзита через Суэцкий канал в северном направлении. Судно доставило груз Arctic LNG 2 в Бэйхай 11 февраля и, вероятно, возвращается в Мурманск для перегрузки.

Приостановка судоходства вблизи Египта может свидетельствовать о том, что Москва пересматривает целесообразность дальнейшего использования средиземноморских маршрутов с риском для судоходства или же следует изменить маршрут через мыс Доброй Надежды, увеличив продолжительность рейсов на несколько недель и еще больше сократив доступный тоннаж.

Для проекта, и без того работающего с недостаточной мощностью из-за санкций и ограничений в судоходстве, взрыв у берегов Мальты подчеркивает уязвимость российского теневого флота СПГ в Арктике и растущие риски, с которыми сталкиваются суда, составляющие основу экспортируемого под санкции газа.

Напомним, Фокус писал об атаке на Arctic Metagaz 3 марта.

После появились спутниковые фото танкера после взрыва, на которых явно было видно, что повреждения очень серьезны.