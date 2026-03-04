В сети появились фото СПГ-танкера Arctic Metagaz РФ после удара дронов: вырвало кусок борта

Танкер Arctic Metagaz, который попал под удар дронов в Средиземном море, потерял заметную часть борта в результате взрыва, показывают фото, опубликованные советником министра обороны Сергеем Стерненко. Кадры сняты беспилотником неизвестного происхождения, который по неустановленным причинам находился на месте инцидента.

Дроны попали в машинное отделение газового танкера Arctic Metagaz РФ, написал Сергей Стерненко в Telegram. По его словам, корабль получил настолько серьезные повреждения, что не подлежит восстановлению.

Танкер РФ — корабль Arctic Metagaz с пробитым бортом Фото: Сергей Стерненко

Танкер РФ — повреждение Arctic Metagaz после удара дронов Фото: Сергей Стерненко

На фото можно увидеть некоторые детали удара по Arctic Metagaz. В частности, есть ориентировочные координаты точки попадания — 34° 20′ 06″ N, 16° 59′ 33″ E, в 270 км от берегов Ливии. Также есть время, когда дрон зафиксировал последствия удара — 16:09 и 17:00 3 марта: то есть беспилотники еще час без проблем отслеживали, что происходит на корабле.

Какие повреждения получил СПГ-танкер Arctic Metagaz?

Во-первых, дымит палубная надстройка.

Во-вторых, взрыв вырвал кусок металла на правом борту, причем речь идет о пробоине от палубы до ватерлинии, а внутрь корпуса льется морская вода. Если учесть габариты судна (длина 277 м, осадка 11 м), указанные на портале marinetraffic, то ориентировочные размеры пробоины, которая занимает примерно одну шестую длины борта и высотой от палубы до ватерлинии — это, условно, прямоугольник 45 на 20 метров.

Танкеры РФ — детали удара по Arctic Metagaz

Утром 4 марта Минтранс РФ подтвердил удар по СПГ-танкеру Arctic Metagaz, написало "РИА Новости". Российское ведомство сообщило, что корабль шел из Мурманска и на борту находилось 30 членов экипажа. По кораблю якобы ударили морские дроны со взрывчаткой: начался пожар, всех моряков успели эвакуировать. Минтранс РФ также заявил, что произошел "акт международного терроризма".

Фокус писал об атаке дронов на танкер Arctic Metagaz, который находится под санкциями Украины и всех ее партнеров из-за вывоза арктического газа "Арктик СПГ-2". Об ударе стало известно вечером 3 марта. На фото и видео из соцсетей показали горящий корабль, а Reuters уточнило, что он принадлежит ООО "СМП Техменеджмент", СПГ "Новатэк" и Минтранс РФ.

Инцидент прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который подтвердил удар по подсанкционному кораблю, который вез сжиженный газ. Силы обороны официально не подтверждали атаку на Arctic Metagaz.

Ранее танкеры, связанные с РФ, уже попадали под удар дронов в Средиземном море. Один из таких инцидентов произошел в декабре 2025 года. Речь шла о подсанкционном танкере QENDIL, на борту которого, по данным расследователей, мог находиться российский топ-шпион Андрей Аверьянов. Еще один случай произошел с кораблем Ursa Major ("Большая Медведица"): судно утонуло у берегов Испании, а везло, вероятно, ядерные реакторы для КНДР.

Напоминаем, с лета 2025 года состоялась серия инцидентов с кораблями, связанными с РФ, в Черном, Средиземном, Каспийском морях и даже в Атлантическом океане.