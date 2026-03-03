Украина вероятно атаковала российский танкер в Средиземном море, — Reuters (видео)

Российский теневой танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz загорелся в Средиземном море, судьба его экипажа неизвестна, сообщили во вторник источники в сфере судоходства и морской безопасности.

Согласно данным отслеживания судов на платформе MarineTraffic, судно, находящееся под санкциями США и Великобритании, в последний раз сообщало о своем местонахождении в понедельник, указывая на то, что оно находится у берегов Мальты, сообщает Reuters.

По словам одного из источников, который не предоставил доказательств, судно могло быть атаковано военно-морским беспилотником, при этом Украину подозревают в проведении этой операции.

Российский управляющий судном ООО "СМП Техменеджмент", российский производитель СПГ "Новатэк" и Министерство транспорта России не ответили на запросы о комментариях.

Служба безопасности Украины также не комментирует то, что происходит с танкером в Средиземном море.

В Центре противодействия дезинформации уже прокомментировали возгорание российского танкера Arctic Metagaz.

"Тем временем у побережья Средиземного моря загорелся танкер Arctic Metagaz, который находится под санкциями и ходит под российским флагом. Судно перевозило сжиженный природный газ", — коротко отметил председатель ЦПД Андрей Коваленко.

Новость обновляется...