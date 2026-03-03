Україна ймовірно атакувала російський танкер у Середземному морі, — Reuters (відео)

Російський тіньовий танкер для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz загорівся в Середземному морі, доля його екіпажу невідома, повідомили у вівторок джерела у сфері судноплавства і морської безпеки.

Згідно з даними відстеження суден на платформі MarineTraffic, судно, що перебуває під санкціями США і Великої Британії, востаннє повідомляло про своє місцезнаходження в понеділок, вказуючи на те, що воно перебуває біля берегів Мальти, повідомляє Reuters.

За словами одного з джерел, яке не надало доказів, судно могло бути атаковано військово-морським безпілотником, при цьому Україну підозрюють у проведенні цієї операції.

Російський керуючий судном ТОВ "СМП Техменеджмент", російський виробник СПГ "Новатек" і Міністерство транспорту Росії не відповіли на запити про коментарі.

Служба безпеки України також не коментує те, що відбувається з танкером у Середземному морі.

Відео дня

В Центрі протидії дезінформації вже прокоментували загоряння російського танкера Arctic Metagaz.

"Тим часом біля узбережжя Середземного моря загорівся танкер Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями та ходить під російським прапором. Судно перевозило скраплений природний газ", — коротко зазначив голова ЦПД Андрій Коваленко.

Новина оновлюється…