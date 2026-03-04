У мережі з'явились фото СПГ-танкера Arctic Metagaz РФ після удару дронів: вирвало шматок борту

Танкер Arctic Metagaz, який потрапив під удар дронів у Середземному морі, втратив помітну частину борту внаслідок вибуху, показують фото, опубліковані радником міністра оборони Сергієм Стерненком. Кадри зняті безпілотником невідомого походження, який з невстановлених причин перебував на місці інциденту.

Дрони влучили у машинне відділення газового танкера Arctic Metagaz РФ, написав Сергій Стерненко у Telegram. З його слів, корабель отримав настільки серйозні пошкодження, що не підлягає відновленню.

Танкер РФ — корабель Arctic Metagaz з пробитим бортом Фото: Сергій Стерненко

Танкер РФ — пошкодження Arctic Metagaz після удару дронів Фото: Сергій Стерненко

На фото можна побачити деякі деталі удару по Arctic Metagaz. Зокрема, є орієнтовні координати точки влучання — 34° 20′ 06″ N, 16° 59′ 33″ E, за 270 км від берегів Лівії. Також є час, коли дрон зафіксував наслідки удару — 16:09 та 17:00 3 березня: тобто безпілотники ще годину без проблем відстежували, що відбувається на кораблі.

Які пошкодження отримав СПГ-танкер Arctic Metagaz?

По-перше, димить палубна надбудова.

Відео дня

По-друге, вибух вирвав шматок металу на правому борту, при чому ідеться про пробоїну від палуби до ватерлінії, а всередину корпусу ллється морська вода. Якщо врахувати габарити судна (довжина 277 м, осадка 11 м), вказані на порталі marinetraffic, то орієнтовні розміри пробоїни, яка займає приблизно одну шосту довжини борту та висотою від палуби до ватерлінії — це, умовно, прямокутник 45 на 20 метрів.

Танкери РФ — деталі удару по Arctic Metagaz

Зранку 4 березня Мінтранс РФ підтвердив удар по СПГ-танкеру Arctic Metagaz, написало "РИА Новости". Російське відомство повідомило, що корабель йшов з Мурманська і на борту перебувало 30 членів екіпажу. По кораблю начебто вдарили морські дрони з вибухівкою: почалась пожежа, усіх моряків встигли евакуювати. Мінтранс РФ тако заявив, що стався "акт міжнародного тероризму".

Фокус писав про атаку дронів на танкер Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями України та усіх її партнерів через вивезення арктичного газу "Арктик СПГ-2". Про удар стало відомо увечері 3 березня. На фото та відео з соцмереж показали палаючий корабель, а Reuters уточнило, що він належить ТОВ "СМП Техменеджмент", СПГ "Новатек" та Мінтранс РФ.

Інцидент прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який підтвердив удар по підсанкційному кораблю, який віз скраплений газ. Сили оборони офіційно не підтверджували атаку на Arctic Metagaz.

Раніше танкери, пов'язані з РФ, вже потрапляли під удар дронів у Середземному морі. Один з таких інцидентів відбувся у грудні 2025 року. Ішлося про підсанкційний танкер QENDIL, на борту якого, за даними розслідувачів, міг перебувати російський топшпигун Андрій Авер'янов. Ще один випадок стався з кораблем Ursa Major ("Велика Ведмедиця"): судно потонуло біля берегів Іспанії, а везло, ймовірно, ядерні реактори для КНДР.

Нагадуємо, з літа 2025 року відбулась серія інцидентів з кораблями, пов'язаними з РФ, у Чорному, Середземному, Каспійському морях і навіть в Атлантичному океані.