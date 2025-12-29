Корабель "Велика Ведмедиця" РФ потонув після атаки невідомої зброї: віз реактори у КНДР (фото)

Інцидент з кораблем "Велика Ведмедиця" (Ursa Major) Російської Федерації стався 21-22 грудня 2024 року за 110 км від іспанського міста Картахена, розповіли аналітики медіа LaVerdad. При цьому вантаж корабля був незаконним, оскільки везли стратегічний вантаж у підсанкційну Північну Корею. Що сталось у Гібралтарській протоці і чи можуть до цього бути причетні українські підводна чи надводні дрони?

Російський корабель пригальмував і запевняв диспетчерів Іспанії, що не сталось нічого незвичного. Згодом стало відомо, що він отримав пробоїну через два удари, ідеться у статті LaVerdad. Іспанські слідчі з'ясували, що цивільний корабель належав до "тіньового флоту" РФ, який перевозив військові вантажі, а до прикриття інциденту також були дотичні військові ЗС РФ.

Розслідувачі іспанської поліції та видання LaVerdad встановили деталі інциденту, який стався у Гібралтарській протоці взимку 2024 року. З'ясувалось, 21 грудня диспетчери зафіксували момент ураження судна "Велика Ведмедиця", але команда не звернулась за допомогою. 22 грудня о 15:10 корабель загальмував і попрямував у напрямку найближчого порту, але капітан і далі запевняв, що все гаразд. 23 грудня об 11:53 нарешті надійшов сигнал "мейдей" з закликом про допомогу. Медіа опублікувало фото "Великої Ведмедиці" після удар дрона чи торпеди. Корабель нахилився на правий борт, а зовнішніх пошкоджень не помітно.

Відео дня

Удар по кораблю РФ - як вигляда корабель "Велика Ведмедиця" Фото: La Verdad

Удар по кораблю РФ — розслідування щодо "Великої Ведмедиці"

Правоохоронці опитали капітана Ігоря Анісімова, який заявив, що не розуміє причин інциденту, але 14 членів екіпажу сіли на рятувальний човен, а ще два (другий головний інженер Нікітін та механік Яковлєв) — зникли після вибухів у машинному відділенні. З'ясувалось, що корабель начебто віз порожні контейнери та вантажний кран, і це було підозріло: навіщо везти морем вантаж, який можна дешевше доставити поїздом? Втім, під час огляду на борту помітили два синіх контейнери, про призначення яких капітан нічого не розповів. Всередині — вантаж, який мав пройти 15 тис. км з Санкт-Петербурга до Владивостоку. Медіа написало, що згідно з даними розслідувачів, ішлося про два ядерні реактори ВМ-4СГ, які РФ відправила у КНДР.

Журналісти опублікували інфографіку з деталями інциденту. Позначено можливу точку влучання і вказується, що корабель рухався після удару, поступово пригальмовуючи і запевняючи диспетчерів, що з судном все гаразд. При огляді корабля виявили отвори діаметром близько 50 см. Краї металу були загнуті всередину і тому з'явилась версія, що удар завдали ззовні. У поліцейському звіті 8059/24-Escora зауважувалось, що такі отвори не могли завдати торпеди, тобто відпрацювали інші засоби ураження.

Удар по кораблю РФ - тракєторія корабля "Велика Ведмедиця" 21-23 грудня 2024 року Фото: La Verdad

23 грудня до "Великої Ведмедиці" підійшов десантний оперативний корабель "Іван Грен" ЗС РФ. Після цього на обох російських кораблях погасли усі вогні, а загорілись червоні ліхтарі, які засліпили інфрачервоний канал розвідувальних супутників. О 21.57.00 і 21.58.30 23 грудня чули три вибухи потужністю 20-50 кг тротилу. Далі вантажне судно потонуло й опинилось на глибині 2500 м. У січні 2025 року на це ж місце прийшло російське дослідницьке судно "Янтар", яке, як підозрюють, могло підняти таємний вантаж.

"РосЗМІ повідомили про напад і припустили, що українські сили спеціальних операцій можуть нести відповідальність за все, що сталося", — ідеться у статті.

Зауважмо, українські спецслужби не коментували інцидент у Середземному морі, який відбувся рік тому, 21 грудня 2024 року, з кораблем "Велика Ведмедиця" РФ.

Корабель "Велика Ведмедиця" РФ — деталі

"Велика Ведмедиця" (Ursa Major) — вантажне судно російської компанії "Оборонлогістика", яке возило вантажі в окупований Крим, у Калінінград, Арктику, Сирію тощо. Корабель збудували у 2009 році й він змінював назву чотири рази. Останній рейс, який звершився на морському дні, — з Санкт-Петербурга у Владивосток, а поруч — порти КНДР — держави, з якою РФ уклала угоду про військову співпрацю та підтримку. Вантаж корабля міг потрапити у КНДР морем через порт Расон або залізницею через прикордонне російське місто "Jasán" (Хасан), зауважується у статті.

Зазначимо, Фокус писав про російські цивільні кораблі, які використовуються для перевезення військових вантажів. Аналітики назвали судна "Спарта IV" і "Язь", а також корабель "Велика Ведмедиця": їх помітили у Балтійському морі, оскільки рухатись Чорним морем стало надто небезпечним через атаки дронів Сил оборони України.

Нагадуємо, 19 грудня у Середземному морі стався інцидент з танкером "тіньового флоту" РФ, який почав "виписувати" дивну траєкторію після атаки безпілотника СБУ.