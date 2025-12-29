Корабель "Велика Ведмедиця" РФ потонув після атаки невідомої зброї: віз реактори у КНДР (фото)
Інцидент з кораблем "Велика Ведмедиця" (Ursa Major) Російської Федерації стався 21-22 грудня 2024 року за 110 км від іспанського міста Картахена, розповіли аналітики медіа LaVerdad. При цьому вантаж корабля був незаконним, оскільки везли стратегічний вантаж у підсанкційну Північну Корею. Що сталось у Гібралтарській протоці і чи можуть до цього бути причетні українські підводна чи надводні дрони?
Російський корабель пригальмував і запевняв диспетчерів Іспанії, що не сталось нічого незвичного. Згодом стало відомо, що він отримав пробоїну через два удари, ідеться у статті LaVerdad. Іспанські слідчі з'ясували, що цивільний корабель належав до "тіньового флоту" РФ, який перевозив військові вантажі, а до прикриття інциденту також були дотичні військові ЗС РФ.
Розслідувачі іспанської поліції та видання LaVerdad встановили деталі інциденту, який стався у Гібралтарській протоці взимку 2024 року. З'ясувалось, 21 грудня диспетчери зафіксували момент ураження судна "Велика Ведмедиця", але команда не звернулась за допомогою. 22 грудня о 15:10 корабель загальмував і попрямував у напрямку найближчого порту, але капітан і далі запевняв, що все гаразд. 23 грудня об 11:53 нарешті надійшов сигнал "мейдей" з закликом про допомогу. Медіа опублікувало фото "Великої Ведмедиці" після удар дрона чи торпеди. Корабель нахилився на правий борт, а зовнішніх пошкоджень не помітно.
Удар по кораблю РФ — розслідування щодо "Великої Ведмедиці"
Правоохоронці опитали капітана Ігоря Анісімова, який заявив, що не розуміє причин інциденту, але 14 членів екіпажу сіли на рятувальний човен, а ще два (другий головний інженер Нікітін та механік Яковлєв) — зникли після вибухів у машинному відділенні. З'ясувалось, що корабель начебто віз порожні контейнери та вантажний кран, і це було підозріло: навіщо везти морем вантаж, який можна дешевше доставити поїздом? Втім, під час огляду на борту помітили два синіх контейнери, про призначення яких капітан нічого не розповів. Всередині — вантаж, який мав пройти 15 тис. км з Санкт-Петербурга до Владивостоку. Медіа написало, що згідно з даними розслідувачів, ішлося про два ядерні реактори ВМ-4СГ, які РФ відправила у КНДР.
Журналісти опублікували інфографіку з деталями інциденту. Позначено можливу точку влучання і вказується, що корабель рухався після удару, поступово пригальмовуючи і запевняючи диспетчерів, що з судном все гаразд. При огляді корабля виявили отвори діаметром близько 50 см. Краї металу були загнуті всередину і тому з'явилась версія, що удар завдали ззовні. У поліцейському звіті 8059/24-Escora зауважувалось, що такі отвори не могли завдати торпеди, тобто відпрацювали інші засоби ураження.
23 грудня до "Великої Ведмедиці" підійшов десантний оперативний корабель "Іван Грен" ЗС РФ. Після цього на обох російських кораблях погасли усі вогні, а загорілись червоні ліхтарі, які засліпили інфрачервоний канал розвідувальних супутників. О 21.57.00 і 21.58.30 23 грудня чули три вибухи потужністю 20-50 кг тротилу. Далі вантажне судно потонуло й опинилось на глибині 2500 м. У січні 2025 року на це ж місце прийшло російське дослідницьке судно "Янтар", яке, як підозрюють, могло підняти таємний вантаж.
"РосЗМІ повідомили про напад і припустили, що українські сили спеціальних операцій можуть нести відповідальність за все, що сталося", — ідеться у статті.
Зауважмо, українські спецслужби не коментували інцидент у Середземному морі, який відбувся рік тому, 21 грудня 2024 року, з кораблем "Велика Ведмедиця" РФ.
Корабель "Велика Ведмедиця" РФ — деталі
"Велика Ведмедиця" (Ursa Major) — вантажне судно російської компанії "Оборонлогістика", яке возило вантажі в окупований Крим, у Калінінград, Арктику, Сирію тощо. Корабель збудували у 2009 році й він змінював назву чотири рази. Останній рейс, який звершився на морському дні, — з Санкт-Петербурга у Владивосток, а поруч — порти КНДР — держави, з якою РФ уклала угоду про військову співпрацю та підтримку. Вантаж корабля міг потрапити у КНДР морем через порт Расон або залізницею через прикордонне російське місто "Jasán" (Хасан), зауважується у статті.
Зазначимо, Фокус писав про російські цивільні кораблі, які використовуються для перевезення військових вантажів. Аналітики назвали судна "Спарта IV" і "Язь", а також корабель "Велика Ведмедиця": їх помітили у Балтійському морі, оскільки рухатись Чорним морем стало надто небезпечним через атаки дронів Сил оборони України.
Нагадуємо, 19 грудня у Середземному морі стався інцидент з танкером "тіньового флоту" РФ, який почав "виписувати" дивну траєкторію після атаки безпілотника СБУ.