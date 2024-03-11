Україна домінує у Чорному морі: морські дрони змусили російські судна йти через Балтику

Аналітик розповів нові подробиці потоплення корвета "Сергей Котов". Російські судна з військовими вантажами з Сирії йдуть до РФ в обхід всієї Європи.

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Українські морські дрони виконують важливу та ефективну приховану роботу у Чорному морі — вони змушують російські військові транспорти ходити аж через Балтійське море. Свій аналіз активності українських безпілотних надводних катерів OSINT-дослідник H.I. Sutton оприлюднив на сайті Naval News.

Аналітик починає з тези про те, що українські морські безпілотники "формують війну" у Чорному морі. Безпілотні катери потопили велику кількість кораблів ВМФ Росії. Але їхня присутність має більш стратегічне значення. Росія змушена змінити свої лінії постачання. І як показало вторгнення в Україну ці лінії є ключовими.

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Транспортне судно "Спарта IV" та танкер "Язь" зазвичай використовувалися для транспортування військових вантажів. "Спарта IV" раніше використовувалося для доставлення ракетних систем С-300 із Сирії до Росії, а "Язь" є судном-побратимом Sig, яке було атаковане українськими морськими безпілотниками 5 серпня 2023 року.

Наприкінці лютого два цих російські судна зробили щось дивне. Вони прямували з російської бази "Тартус" у Сирії в бік Чорного моря. Але цього разу, коли судна наблизилися до Босфору, протоки, що з’єднує Середземне море з Чорним, вони різко розвернулися. Це вагомий показник того, що українські морські безпілотники мають стратегічний вплив.

Українські морські безпілотні надводні кораблі стали визначальним засобом у війні. Вони потрапляють у газетні заголовки, коли топлять російські військові кораблі, як-от "Сергій Котов", який зазнав нападу 4 березня. Але їхнє використання має значно більший, але менш помітний вплив на війну.

Атаки українських дронів у Чорному морі, оригінальна ілюстрація Фото: naval news

Росія більше не контролює Чорне море, як це було на початку вторгнення в Україну у 2022 році. Її лінії постачання в Чорному морі, що спираються на такі кораблі, як "Спарта IV", доводиться супроводжувати. Тепер вони взагалі уникають маршруту, додаючи тижні до ліній постачання.

4 березня, за кілька годин до ураження "Сергія Котова" під Керчю, російське судно "Елла" зіткнулося з чотирма безпілотниками. Ймовірно, це ті самі, які потім потопили військовий корабель.

Згідно зі звітом капітана, оприлюдненим в інтернеті, який аналітик вважає правдивим, "Елла" повідомила про спостереження 4 морських безпілотників о 14:15 за місцевим часом. Судно знаходилося на координатах 43°10,1 південної широти та 033°55,7 східної довготи, посеред Чорного моря. Це 160 км на південь від Севастополя та приблизно на півдорозі між Керченською протокою та протокою Босфор у Туреччині. Судно прямувало з Росії до Італії через Босфор.

Екіпаж "Елли" повідомив, що морські безпілотники підійшли в близько 1 км від судна та деякий час спостерігали за його просуванням. Цілком ймовірно, що "Еллу" ідентифікували та визнали недостатньо важливою для нападу.

Важливо, що екіпаж повідомив, що вони могли побачити дрони лише тоді, коли вони наблизилися на 3,7 км від корабля. Радар "Елли" має дальність виявлення лише до 5,5 км. Це ілюструє, наскільки важко помітити дрони. Цілком можливо, що дрони полювали на транспортні судна, які перетинали Чорне море, але ціллю операції був військовий корабель.

Іншим показником є ​​те, що приблизно в той самий час, коли "Спарта IV" і "Язь" робили розворот, ще два російські торговельні судна також незвичайно змінили курс. "Леді Марія" та "Балтійський лідер" зайшли в порт на півночі Туреччини замість того, щоб перетнути Чорне море.

Росія витрачає додаткові сили на супровід суден з вантажами. Кораблі виводять у конвої з двох або більше військових кораблів, деякі з них застарілі. Але зусилля з супроводу вже не такі ефективні для припинення нападів, про що свідчать нещодавні успіхи України в ураженні військових кораблів.

Зрештою "Спарта IV" і "Язь" повернулися до Сирії та зараз йдуть до Росії аж через Балтійське море. До них приєднався ще один перевізник зброї, "Велика Ведмедиця". Аналітик відмічає, що навряд чи Туреччина перекрила прохід цим кораблям — їх зупинила загроза українських безпілотників.

Плавання навколо Європи через Гібралтарську протоку та до Балтійського моря додає тижні до подорожі. Росія, радше за все, отримає цінні вантажі, але вона не може вільно пересуватися Чорним морем. Аналітик не вважає, що російські судна взагалі припинять ходити у Чорному морі, але загроза безпілотників є достатньою, щоб серйозно обмежити їхнє пересування.

Нагадаємо, внаслідок дій морських дронів MAGURA V5 та іншого українського озброєння Чорноморський флот РФ втратив вже 25% кораблів. Корвет "Сергей Котов" ще у вересні 2023 року був атакований безпілотними катерами, які все ж дісталися до нього через кілька місяців.