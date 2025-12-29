Корабль "Большая Медведица" РФ утонул после атаки неизвестного оружия: вез реакторы в КНДР (фото)

Инцидент с кораблем "Большая Медведица" Российской Федерации произошел 21-22 декабря 2024 года в 110 км от испанского города Картахена, рассказали аналитики медиа LaVerdad. При этом груз корабля был незаконным, поскольку везли стратегический груз в подсанкционную Северную Корею. Что произошло в Гибралтарском проливе и могут ли к этому быть причастны украинские подводные или надводные дроны?

Российский корабль притормозил и уверял диспетчеров Испании, что не произошло ничего необычного. Позже стало известно, что он получил пробоину из-за двух ударов, говорится в статье LaVerdad. Испанские следователи выяснили, что гражданский корабль принадлежал к "теневому флоту" РФ, который перевозил военные грузы, а к прикрытию инцидента также были причастны военные ВС РФ.

Расследователи испанской полиции и издания LaVerdad установили детали инцидента, который произошел в Гибралтарском проливе зимой 2024 года. Выяснилось, 21 декабря диспетчеры зафиксировали момент поражения судна "Большая Медведица", но команда не обратилась за помощью. 22 декабря в 15:10 корабль затормозил и направился в направлении ближайшего порта, но капитан и дальше уверял, что все в порядке. 23 декабря в 11:53 наконец поступил сигнал "мейдей" с призывом о помощи. Медиа опубликовало фото "Большой Медведицы" после удара дрона или торпеды. Корабль наклонился на правый борт, а внешних повреждений не заметно.

Удар по кораблю РФ — как выглядит корабль "Большая Медведица" Фото: La Verdad

Удар по кораблю РФ — расследование по "Большой Медведице"

Правоохранители опросили капитана Игоря Анисимова, который заявил, что не понимает причин инцидента, но 14 членов экипажа сели на спасательную лодку, а еще два (второй главный инженер Никитин и механик Яковлев) — исчезли после взрывов в машинном отделении. Выяснилось, что корабль якобы вез пустые контейнеры и грузовой кран, и это было подозрительно: зачем везти морем груз, который можно дешевле доставить поездом? Впрочем, при осмотре на борту заметили два синих контейнера, о назначении которых капитан ничего не рассказал. Внутри — груз, который должен был пройти 15 тыс. км из Санкт-Петербурга во Владивосток. Медиа написало, что согласно данным расследователей, речь шла о двух ядерных реакторах ВМ-4СГ, которые РФ отправила в КНДР.

Журналисты опубликовали инфографику с деталями инцидента. Обозначена возможная точка попадания и указывается, что корабль двигался после удара, постепенно притормаживая и уверяя диспетчеров, что с судном все в порядке. При осмотре корабля обнаружили отверстия диаметром около 50 см. Края металла были загнуты внутрь и поэтому появилась версия, что удар нанесли извне. В полицейском отчете 8059/24-Escora отмечалось, что такие отверстия не могли нанести торпеды, то есть отработали другие средства поражения.

Удар по кораблю РФ — траектория корабля "Большая Медведица" 21-23 декабря 2024 года Фото: La Verdad

23 декабря к "Большой Медведице" подошел десантный оперативный корабль "Иван Грен" ВС РФ. После этого на обоих российских кораблях погасли все огни, а загорелись красные фонари, которые ослепили инфракрасный канал разведывательных спутников. В 21.57.00 и 21.58.30 23 декабря слышали три взрыва мощностью 20-50 кг тротила. Далее грузовое судно утонуло и оказалось на глубине 2500 м. В январе 2025 года на это же место пришло российское исследовательское судно "Янтарь", которое, как подозревают, могло поднять тайный груз.

"РосСМИ сообщили о нападении и предположили, что украинские силы специальных операций могут нести ответственность за все произошедшее", — говорится в статье.

Заметим, украинские спецслужбы не комментировали инцидент в Средиземном море, который произошел год назад, 21 декабря 2024 года, с кораблем "Большая Медведица" РФ.

Корабль "Большая Медведица" РФ — детали

"Большая Медведица" — грузовое судно российской компании "Оборонлогистика", которое возило грузы в оккупированный Крым, в Калининград, Арктику, Сирию и тому подобное. Корабль построили в 2009 году и он менял название четыре раза. Последний рейс, завершившийся на морском дне, — из Санкт-Петербурга во Владивосток, а рядом — порты КНДР — государства, с которым РФ подписала соглашение о военном сотрудничестве и поддержке. Груз корабля мог попасть в КНДР морем через порт Расон или по железной дороге через приграничный российский город "Jasán" (Хасан), отмечается в статье.

Отметим, Фокус писал о российских гражданских кораблях, которые используются для перевозки военных грузов. Аналитики назвали суда "Спарта IV" и "Язь", а также корабль "Большая Медведица": их заметили в Балтийском море, поскольку двигаться по Черному морю стало слишком опасным из-за атак дронов Сил обороны Украины.

Напоминаем, 19 декабря в Средиземном море произошел инцидент с танкером "теневого флота" РФ, который начал "выписывать" странную траекторию после атаки беспилотника СБУ.