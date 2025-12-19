Атака дронов СБУ на танкер QENDIL: какую странную траекторию показал трекер в Средиземном море (карта)

После ударов дронов Службы безопасности Украины нефтяной танкер "теневого флота" QENDIL Российской Федерации, на борту которого мог находиться топ-шпион Андрей Аверьянов, выписал странную траекторию в Средиземном море. Танкер не остановился, не притормозил, не двинулся в ближайший порт. Как изменилась траектория судна, которое получило повреждения после нескольких взрывов?

В момент воздушной атаки судно QENDIL шло под флагом Омана и направлялось в российский порт Усть-Луга в Балтийском море, рассказали в Telegram-канале проекта DeepState. Перед этим оно разгрузилось в порту Сикка (западное побережье Индии, 6 тыс. км на восток), откуда российская нефть поступит на завод в Джамангаре. Фокус собрал детали о движении корабля, на котором могли взорвать Аверьянова, и об использовании этого судна в пользу РФ.

Удар по танкеру РФ — где находится QENDIL

OSINTер с ником Mortenthebjorn проследил за танкером QENDIL. Мониторинг показал, что танкер не остановился, а развернулся и на скорости 12,3 узлов (более 20 км/ч), движется в сторону Египта, откуда вышло три дня назад. Учитывая такую подвижность, OSINTер заметил, что есть сомнения относительно удара именно по этому судну из "теневого флота" РФ.

Сервис Vessel Finder дал дополнительную информацию о движении QENDIL. Сервис показал сложную траекторию: сначала танкер двигался по Средиземному морю на запад, затем в точке, условно, 35.03343, 19.66569 что-то "произошло", оно развернулось на Египет, но в точке 34.28338, 22.50016 развернулось еще раз и двинулось в турецкий порт Aliaga. Скорость — 11 узлов (около 20 км/ч).

Удар дронов СБУ — танкер QENDIL РФ с Аверьяновым изменил курс 19 декабря Фото: vesselfinder.com

QENDIL — корабль с регистрационным номером IMO 9310525, имеет длину 249 метров, ширину 44,03 метра и может перевезти 100-150 тыс. тонн нефти (до 1,1 млн тонн баррелей). Танкер построили в 2006 году, он пять раз менял название и 10 раз — флаг. Одно из его названий — KYTHIRA WARRIOR, а самое первое — ELIA. Груз QENDIL остался в Индии, поэтому экологической катастрофы не произойдет, подытожил DeepState: нефть придет на завод в Джамангаре — его суточная мощность 1,4 млн тонн.

Что произошло в Средиземном море 19 декабря

Отметим, 19 декабря российский журналист Александр Невзоров сообщил, что в Средиземном море произошла атака дронов на "теневой" танкер РФ. При этом мог погибнуть генерал-майор ГРУ России Андрей Аверьянов. Позже в сети появились кадры, источником которых, как написали медиа, является СБУ (на официальных аккаунтах ведомствах данных нет). Видео показывает налет беспилотников на неуказанный корабль, вспышки нескольких взрывов на палубе.

Отмечалось, что танкер получил "критические повреждения" и дальше двигаться не может. СБУ и российские власти пока не комментировали инцидент с танкером и, возможно, офицером ГРУ Аверьяновым.

Кого могли обезвредить на борту QENDIL

Фокус писал Андрея Аверьянова, который фигурирует в заметке Невзорова. В августе 2023 года появилось расследование о гибели экс-руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который поднял мятеж против Путина. Расследователи установили, что к авиакатастрофе, в которой разбился Пригожин, может быть причастен Аверьянов. Кроме того, это же лицо связано с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, написали они.

Напоминаем, 18 декабря Генштаб ВСУ сообщил об ударе дронов СБУ по нефтяной платформе РФ в Каспийском море: 19 декабря появились первые визуальные подтверждения. 15 декабря — атака на подводную лодку проекта "Варшавянка" в Новороссийске.