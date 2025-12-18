Пробоина на борту "Варшавянки" ВС РФ: новые фото подтвердили результативный удар дрона СБУ

Волонтер и общественный активист Сергей Стерненко опубликовал новые фото подводной лодки проекта "Варшавянка", которые наглядно показали результат удара дрона Службы безопасности Украины. Фотографии доказали, что есть сквозное отверстие, поскольку вокруг субмарины растеклось пятно горючего или масла. Какие признаки повреждения "Варшавянки" показал спутник и попали ли под удар топливные баки?

Новые спутниковые фото субмарины проекта "Варшавянка" подтверждают, что взрыв пробил бронекорпус насквозь, написал Стерненко в соцсети X. В результате удара вода заполнила два хвостовых отсека и поэтому заметно, что корма погружена больше, чем необходимо. Кроме того, видим пятно горючего: оно вытекло из баков.

Сообщение волонтера появилось днем 18 декабря. К тексту прикрепили иллюстрацию со схемой попадания и данными о силе удара и повреждениях субмарины. Указано, что дрон действительно не попал в лодку, а ударил в угол пирса. При этом появилась взрывная волна и в радиусе 25 метров на объекты могло действовать критическое давление 15,5 МПа (как давление столба 1,5 км воды). Красное пятно на изображении — это гребной винт: эпицентр расположен вплотную к нему.

Удар по подводной лодке РФ — фото субмарины проекта "Варшавянка" Kilo II Фото: Сергей Стерненко

Волонтер заверил, что после удара дрона SubSeaBaby СБУ подводная лодка ВС РФ начала "буквально протекать". Именно поэтому задняя часть затоплена, пробит корпус и залило два отсека — все признаки заметны на фото. Стерненко напомнил, что российские власти третий день подряд отрицают любые повреждения, но это не соответствует реальности.

"На снимке изображена схема расположения объектов и расчеты границ критического давления, которое образовалось в результате взрыва боевой части SubSeaBaby", — говорится в сообщении.

Удар по подводной лодке РФ — детали конструкции "Варшавянки"

Тем временем OSINT-аналитик H I Sutton опубликовал схему отсеков подводной лодки проекта 636.3 "Варшавянка" (Kilo II по классификации НАТО). В последних двух отсеках — 7-лопастный винт, гидропланы, вертикальный руль, вспомогательный винт, вал винта, бесшумный привод, распределительный щит, электродвигатель. Кроме того, на российских ресурсах уточняют, что субмарина имеет шесть отсеков: торпедный, центральный пост, жилой, дизельный, электромоторный, кормовой. При этом вдоль корпуса, между внешней и внутренней стенками, тянутся цистерны балласта, а также баки для горючего. Это горючее и могло вылиться в воду, согласно сообщению Стерненко.

Удар по подводной лодке РФ — схема отсеков проекта "Варшавянка" Kilo II Фото: HI Sutton

Атака дронов СБУ 15 декабря на Новороссийск

Отметим, Фокус писал об ударе по подводной лодке РФ, который произошел 15 декабря 2025 года. СБУ сообщила о спецоперации в Новороссийске, в 700 км от Украины. Морской дрон Sub Sea Baby зашел в порт Новороссийска и поразил подводную лодку проекта "Варшавянка" ВС РФ. Все детали удара зафиксировала камера видеонаблюдения, которую перед этим, вероятно, взломали украинские хакеры. Командование заявило, что уточняет результативность удара.

Между тем появились спутниковые фото, которые показали последствия удара по российской субмарине. Фото показали, что от взрывной волны треснул пирс, а подводная лодка несколько углубилась в воду, а затем поднялась, когда из нее, вероятно, откачали воду. В течение трех дней после атаки Россия не признает, что потеряла вторую субмарину в Черном море. Первая потеря — "Ростов-на-Дону", который потопили ракетами Storm Shadow в два захода.

Напоминаем, аналитики объяснили, почему РФ почти невозможно отремонтировать поврежденную "Варшавянку" и почему этому помешает глубина каналов на российской территории.