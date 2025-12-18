Пробоїна на борту "Варшавянки" ЗС РФ: нові фото підтвердили результативний удару дрона СБУ

Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко опублікував нові фото підводного човна проєкту "Варшавянка", які наочно показали результат удару дрона Служби безпеки України. Фотографії довели, що є наскрізний отвір, оскільки навколо субмарини розтеклась пляма пального чи мастила. Які ознаки пошкодження "Варшавянки" показав супутник та чи потрапили під удар паливні баки?

Нові супутникові фото субмарина проєкту "Варшавянка" підтверджують, що вибух пробив бронекорпус наскрізь, написав Стерненко у соцмережі X. Внаслідок удару вода заповнила два хвостові відсіки і через це помітно, що корма занурена більше, ніж необхідно. Крім того, бачимо пляму пального: воно витекло з баків.

Допис волонтера з'явився вдень 18 грудня. До тексту прикріпили ілюстрацією за схемою влучання і даними про силу удар та пошкодження субмарини. Вказано, що дрон справді не влучив у човен, а вдарив у кут пірса. При цьому з'явилась вибухова хвиля і в радіусі 25 метрів на об'єкти міг діяти критичний тиск 15,5 МПа (як тиск стовпа 1,5 км води). Червона цятка на зображення — це гребний гвинт: епіцентр розташований впритул до нього.

Відео дня

Удар по підводному човну РФ - фото субмарини проєкту "Варшавянка" Kilo II Фото: Сергій Стерненко

Волонтер запевнив, що після удару дрона SubSeaBaby СБУ підводний човен ЗС РФ почав "буквально протікати". Саме тому задня частина затоплена, пробито корпус і залило два відсіки — усі ознаки помітно на фото. Стерненко нагадав, що російська влада третій день поспіль заперечує будь-які пошкодження, але це не відповідає реальності.

"На знімку зображена схема розташування обʼєктів та розрахунки меж критичного тиску, який утворився внаслідок вибуху бойової частини SubSeaBaby", — ідеться у дописі.

Удар по підводному човну РФ — деталі конструкції "Варшавянки"

Тим часом OSINT-аналітик H I Sutton опублікував схему відсіків підводного човна проєкту 636.3 "Варшавянка" (Kilo II за класифікацією НАТО). У останніх двох відсіках — 7-лопатевий гвинт, гідроплани, вертикальне кермо, допоміжний гвинт, вал гвинта, безшумний привод, розподільчий щит, електродвигун. Крім того, на російських ресурсах уточнюють, що субмарина має шість відсіків: торпедний, центральний пост, житловий, дизельний, електромоторний, кормовий. При цьому вздовж корпусу, між зовнішньою та внутрішньою стінками, тягнуться цистерни баласту, а також баки для пального. Це пальне і могло вилитися у воду, згідно з повідомленням Стерненка.

Удар по підводному човну РФ - схема відсіків проєкту "Варшавянка" Kilo II Фото: HI Sutton

Атака дронів СБУ 15 грудня на Новоросійськ

Зазначимо, Фокус писав про удар по підводному човну РФ, який стався 15 грудня 2025 року. СБУ повідомила про спецоперацію у Новоросійську, за 700 км від України. Морський дрон Sub Sea Baby зайшов у порт Новоросійська і уразив підводний човен проєкту "Варшавянка" ЗС РФ. Усі деталі удару зафіксувала камера відеоспостереження, яку перед цим, ймовірно, зламали українські хакери. Командування заявило, що уточнює результативність удару.

Тим часом з'явились супутникові фото, які показали наслідки удару по російській субмарині. Фото показали, що від вибухової хвилі тріснув пірс, а підводний човен дещо заглибився у воду, а потім піднявся, коли з нього, ймовірно, відкачали воду. Протягом трьох днів після атаки Росія не визнає, що втратила другу субмарину у Чорному морі. Перша втрата — "Ростов-на-Дону", який потопили ракетами Storm Shadow у два заходи.

Нагадуємо, аналітики пояснили, чому РФ майже не можливо відремонтувати пошкоджену "Варшавянку" і чому цьому завадить глибина каналів на російській територій.