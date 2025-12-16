СБУ вдарила по "Варшавянці": чому РФ не зможе відновити підірвану субмарину, — аналітики

Підводні дрони Sub Sea Baby влучили у кормову частину російського підводного човна проєкту 636 "Варшавянка" і це означає, що відновлення не можливе або дуже ускладнене, вважають аналітики. Якщо спробувати відремонтувати субмарину, її не провести каналами до місця відновлення. Карта каналів та шлюзів Російської Федерації показує, на який завод могли б відвести "Варшавянку", якби були відповідні умови.

Субмарина проєкту "Варшавянка" отримали критичні пошкодження у частині, в якій розміщено вал, гвинти та приводи руля, написали аналітики порталу Defense Express. Через ураження судно стало практично нерухомим. При цьому Росія не має ремонтних потужностей у Чорному морі й не може переправити субмарину в інше місце, оскільки вона завелика для мережі каналів у РФ.

Аналітики пояснили, що відновлення підводного човна РФ вимагає багато часу та грошей, і при цьому не факт, що його відновлять. Як приклад, наводять субмарину Б-237 "Ростов-на-Дону", яку двічі підірвали крилатою ракетою в окупованому Севастополі. Спершу човен стояв в доці Севастопольського судноремонтного заводу, але 13 вересня 2023 року по ньому прилетіла перша ракета. Після цього "Ростов-на-Дону" рік ремонтували й навіть перевели в інше місце — на 13 судноремонтний завод в Кілен-бухті: 2 серпня 2024 року стався ще один приліт, і човен затонув. З огляду на ці інциденти, Крим для ремонту "Варшавянки" закритий. Тоді лишається "Кронштадтський морський завод" у Балтійському морі, до якого можна дістатись каналами та річками, а не через закритий Туреччиною Босфор. Аналітики опублікували карту, на якій видно покручений та складний водний шлях з Чорного-Азовського моря у Балтійське, яким можна було б пробувати провести пошкоджену субмарину.

Удар по підводному човну РФ - схема каналів з Азову у Балтію Фото: Defense Express

На карті вказані характеристики шлюзів на каналах Дон-Волго-Балтійського шляху: є три варіанти — 1,9-3 м, 3,3-3,5 м та 4 м. При цьому осадка субмарин проєкту "Варшавянка" — 6 м. На порталі підсумували, що через не відповідність глибини шлюзів осадці субмарини провести судно з Азову у Балтію не можливо. Водночас, можна використати баржі та понтони, які тягнули б вантаж довжиною 74 м і вагою 2-3 тонни, але так не зробили для порятунку "Ростова-на-Дону", тому цей варіант також, ймовірно, не підходить.

"Таким чином у ворога незворотна втрата до кінця війни", — наголосили на Defense Express.

Удар по підводному човну РФ - характеристики проєкту "Варшавянка" Фото: З відкритих джерел

Аналітики, серед іншого, нагадали, що станом на початок вторгнення Чорноморський флот РФ мав чотири субмарини проєкту "Варшавянка": Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино". На сьогодні росіяни втратили половину — "мінус" "Ростов-на-Дону" і ще один корабель, назва якого поки не відома. При цьому субмарини небезпечні для України, оскільки можуть запустити шість крилатих ракет "Калібр" по українцях.

Зауважмо, що Міноборони РФ написало у Telegram, що у Новоросійську дрони СБУ не пошкодили субмарину "Варшавянка" і що усі БЕКи України знешкодили ще у Чорному морі.

Удар по підводному човну РФ — що сталось у Новоросійську 16 грудня

Зазначимо, увечері 15 грудня СБУ повідомила про удар підводним безпілотним дроном на підводному човну РФ, який перебував у бухті в Новоросійську. Відомство опублікувало кадри влучання, записані камерою відеоспостереження у порту: спершу показали судно біля причалу, потім зафіксували яскравий спалах внаслідок влучання та вибуху.

Удар по підводному човну РФ - атака СБУ на субмарину "Варшавянка" у Новоросійську 15 грудня

OSINT-аналітики встановили, що координати точки удару — 44.71577520265586, 37.83242365309485. Тим часом СБУ уточнила, що атака на субмарину РФ (проєкт Kilo за класифікацією НАТО) провели за допомогою підводних дронів Sub Sea Baby. Орієнтовна вартість пошкодженого судна — до 500 млн дол.

Нагадуємо, 15 грудня СБУ повідомила про третій удар на нафтових платформах РФ, встановлений у Каспійському морі: уточнили, що до Архангельської області дістали далекобійними БпЛА.