СБУ ударила по "Варшавянке": почему РФ не сможет восстановить взорванную субмарину, — аналитики

Подводные дроны Sub Sea Baby попали в кормовую часть российской подводной лодки проекта 636 "Варшавянка" и это означает, что восстановление невозможно или очень затруднено, считают аналитики. Если попытаться отремонтировать субмарину, ее не провести каналами к месту восстановления. Карта каналов и шлюзов Российской Федерации показывает, на какой завод могли бы отвести "Варшавянку", если бы были соответствующие условия.

Субмарина проекта "Варшавянка" получила критические повреждения в части, в которой размещены вал, винты и приводы руля, написали аналитики портала Defense Express. Из-за поражения судно стало практически неподвижным. При этом Россия не имеет ремонтных мощностей в Черном море и не может переправить субмарину в другое место, поскольку она слишком велика для сети каналов в РФ.

Аналитики объяснили, что восстановление подводной лодки РФ требует много времени и денег, и при этом не факт, что ее восстановят. В качестве примера приводят субмарину Б-237 "Ростов-на-Дону", которую дважды взорвали крылатой ракетой в оккупированном Севастополе. Сначала лодка стояла в доке Севастопольского судоремонтного завода, но 13 сентября 2023 года по ней прилетела первая ракета. После этого "Ростов-на-Дону" год ремонтировали и даже перевели в другое место — на 13 судоремонтный завод в Килен-бухте: 2 августа 2024 года произошел еще один прилет, и лодка затонула. Учитывая эти инциденты, Крым для ремонта "Варшавянки" закрыт. Тогда остается "Кронштадтский морской завод" в Балтийском море, к которому можно добраться каналами и реками, а не через закрытый Турцией Босфор. Аналитики опубликовали карту, на которой видно извилистый и сложный водный путь из Черного-Азовского моря в Балтийское, которым можно было бы пробовать провести поврежденную субмарину.

Відео дня

Удар по подводной лодке РФ — схема каналов из Азова в Балтию Фото: Defense Express

На карте указаны характеристики шлюзов на каналах Дон-Волго-Балтийского пути: есть три варианта — 1,9-3 м, 3,3-3,5 м и 4 м. При этом осадка субмарин проекта "Варшавянка" — 6 м. На портале подытожили, что из-за несоответствия глубины шлюзов осадке субмарины провести судно из Азова в Балтию невозможно. В то же время, можно использовать баржи и понтоны, которые тянули бы груз длиной 74 м и весом 2-3 тонны, но так не сделали для спасения "Ростова-на-Дону", поэтому этот вариант также, вероятно, не подходит.

"Таким образом у врага необратимая потеря до конца войны", — отметили на Defense Express.

Удар по подводной лодке РФ — характеристики проекта "Варшавянка" Фото: Из открытых источников

Аналитики, среди прочего, напомнили, что по состоянию на начало вторжения Черноморский флот РФ имел четыре субмарины проекта "Варшавянка": Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино". На сегодня россияне потеряли половину — "минус" "Ростов-на-Дону" и еще один корабль, название которого пока не известно. При этом субмарины опасны для Украины, поскольку могут запустить шесть крылатых ракет "Калибр" по украинцам.

Заметим, что Минобороны РФ написало в Telegram, что в Новороссийске дроны СБУ не повредили субмарину "Варшавянка" и что все БЭКи Украины обезвредили еще в Черном море.

Удар по подводной лодке РФ — что произошло в Новороссийске 16 декабря

Отметим, вечером 15 декабря СБУ сообщила об ударе подводным беспилотным дроном по подводной лодке РФ, которая находилась в бухте в Новороссийске. Ведомство опубликовало кадры попадания, записанные камерой видеонаблюдения в порту: сначала показали судно у причала, затем зафиксировали яркую вспышку в результате попадания и взрыва.

Удар по подводной лодке РФ — атака СБУ на субмарину "Варшавянка" в Новороссийске 15 декабря

OSINT-аналитики установили, что координаты точки удара — 44.71577520265586, 37.83242365309485. Тем временем СБУ уточнила, что атака на субмарину РФ (проект Kilo по классификации НАТО) провели с помощью подводных дронов Sub Sea Baby. Ориентировочная стоимость поврежденного судна — до 500 млн долл.

Напоминаем, 15 декабря СБУ сообщила о третьем ударе по нефтяным платформам РФ, установленном в Каспийском море: уточнили, что до Архангельской области достали дальнобойными БпЛА.