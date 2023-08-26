Подослали отравителя Скрипаля: в Британии заподозрили полковника ГРУ в гибели Пригожина

Убить Пригожина мог офицер ГРУ, который организовал отравление "Новичком" беглого разведчика Скрипаля и взорвал склад снарядов в Чехии.

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В гибели владельца ЧВК "Вагнер" может быть виновен высокопоставленный офицер ГРУ Андрей Аверьянов, который был причастен к ряду других преступлений Кремля в Великобритании и Чехии. Об этом рассказала британская национальная газета I.

Заявления издания о причастности Аверьянова основываются на общении с представителями разведки Великобритании, Украины, а также на расследованиях сообщества Bellingcat.

В частности, состоялся разговор с анонимными источниками из британской разведки: один человек — работает в разведке сейчас, второй — работал в прошлом. Они подозревают, что к гибели Пригожина причастен полковник ГРУ Андрей Аверьянов. Именно этот человек, напоминают, руководит одним из подразделений, которое устроило отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также издание процитировало слова одного из собеседников. Он утверждал, что за смертью Пригожина точно стоит Путин, который любит отложенную месть: "Путин исторически любит "холодную" месть. Так что способ и время ухода Пригожина не удивляют. Многие, включая меня, считали, что его дни сочтены".

Украинский разведчик, с которым общалось издание, также заявил, что Аверьянов — один из подозреваемых. Также он обратил внимание на некоторые детали следствия, которое ведут российские власти. В частности, там допросили пилота, который когда-то летал на самолете Пригожина. Разведчик прогнозирует, что основным виновником авиакатастрофы сделают именно его.

Андрей Аверьянов: детали

Аверьянов — руководитель отдела 29155 ГРУ, полковник. Об этом лице стало известно во время двух расследований сообщества Bellingcat. Расследователи выяснили, что он причастен к подрыву складов боеприпасов в Чехии. Также руководил исполнителями отравления Скрипаля, которое осуществили в Солсбери в Британии. Тогда отравители использовали яд "Новичок": Скрипаль и его дочь выжили, но умерли несколько случайных прохожих, которые коснулись яда.

Во время саммита Россия-Африка Христо Грозев, глава Bellingcat, заметил Аверьянова. Тогда предполагали, что он причастен к перебазированию наемников ЧВК "Вагнер" в Африку.

Гибель Пригожина: какие версии

Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года — упал самолет, в списке пассажиров которого были указаны имена руководителей ЧВК "Вагнер". Отмечают, что событие произошло в символическую дату: ровно через два месяца после мятежа и "марша справедливости" на Москву.

Рассматривают четыре основные версии:

теракт, для которого на борт самолета пронесли взрывчатку; ошибочный удар ракетами ПВО, которые попали в воздушное судно; преднамеренный удар ПВО, причем приказ мог отдать министр обороны Сергей Шойгу; обвиняют также власти Украины — это делают сторонники экс-сотрудника ФСБ РФ Игоря Гиркина-Стрелкова.

Напоминаем, в СМИ исследовали, какой может быть судьба бизнес-империи Пригожина в Африке. Предполагают, что она разрушится — управлять так, как Пригожин, не сможет никто. Также анонимные источники в РФ подтвердили, что за его смертью действительно может стоять Путин — пишут, что это эмоциональный шаг из-за страха проигрыша на выборах.