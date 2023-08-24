Нашли 10 тел: в РФ завершили поисковую операцию на месте падения самолета Пригожина
В Тверской области РФ обнаружили останки всех пассажиров и экипажа самолета владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Пока нет данных, что тела опознаны.
Представители экстренных служб России сообщили о завершении поисковой операции на месте падения "бизнес-джета" RA-02795 владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом написало информационное агентство "Интерфакс".
В заметке указано, что обнаружено 10 тел. Других деталей инцидента не приводят. В частности, ни слова не написано относительно того, опознали ли останки.
Отметим, Федеральное агентство воздушного транспорта РФ "Росавиация" опубликовало список лиц, зарегистрированных как пассажиры "бизнес-джета", который разбился в Тверской области России вечером 23 августа:
- Евгений Пригожин (Prigozhin Evgeniy) — владелец ЧВК "Вагнер";
- Дмитрий Уткин (Utkin Dmitriy) — командир ЧВК "Вагнер";
- Валерий Чекалов (Chekalov Valeriy) — глава службы безопасности;
- Сергей Пропустин (Propustin Sergey) — наемник, разведчик-гранатометчик;
- Евгений Макарян (Makaryan Evgeniy) — наемник, который находится в базе данных"Миротворца";
- Александр Тотмин (Totmin Aleksandr) — наемник;
- Николай Матусеев (Matuseev Nikolay).
Также названы имена трех членов экипажа:
- Алексей Левшин (Levshin Aleksei) — командир;
- Рустам Каримов (Karimov Rustam) — второй пилот;
- Кристина Распопова (Raspopova Kristina) — бортпроводница.
Гибель Пригожина: причины катастрофы
В предыдущих сообщениях "Росавиация" указала, что начала расследование причин падения самолета Embraer-135 (ЕВМ-135BJ), который принадлежал компании "МНТ-Аэро". В частности, будут искать "черные ящики", изучать работу диспетчеров, подготовку экипажа и тому подобное.
Впрочем, росСМИ уже опубликовали первую версию событий. В частности, предполагают, что авиакатастрофа произошла в результате действия российского ПВО. Согласно этой версии, самолет, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, могли воспринять как вражескую цель и сбить. Об этом же написала даже "Росавиация".
Около нескольких часов после падения самолета в Тверской области не было известно, находился ли на борту глава ЧВК "Вагнер". Одни утверждали, что он мог быть во втором самолете, другие — что близкие не могут до него дозвониться.
Тем временем президент России Владимир Путин срочно прервал свой визит в Курск и вернулся в Москву. Глава Кремля пока не комментировал произошедшее.
Президент США Джо Байден проинформирован о падении самолета Пригожина, — указали в Белом доме. Комментарий Байдена уже есть: он заявил, что ожидал чего-то подобного.
Напоминаем, в течение 23 августа Россия понесла еще две потери. ГУР Минобороны сообщили, что в Крыму была уничтожена российская установка С-400, которая могла нанести массированные ракетные удары по территории Украины. Тем временем на Запорожье военный вертолет ВС РФ пересек линию фронта и приземлился под контролем украинских военных.