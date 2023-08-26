Підіслали отруйника Скрипаля: у Британії запідозрили полковника ГРУ у загибелі Пригожина

Убити Пригожина міг офіцер ГРУ, який організував отруєння "Новичком" розвідника-втікача Скрипаля та підірвав склад снарядів у Чехії.

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До загибелі власника ПВК "Вагнер" може бути причетний високопоставлений офіцер ГРУ Андрій Авер'янов, який був дотичний до низки інших злочинів Кремля у Великій Британії та Чехії. Про це розповіла британська національна газета I.

Заяви видання щодо причетності Авер'янова ґрунтуються на спілкуванні з представниками розвідки Великої Британії, України, а також на розслідуваннях спільноти Bellingcat.

Зокрема, відбулась розмова з анонімними джерелами з британської розвідки: одна особа — працює в розвідці зараз, друга — працювала у минулому. Вони підозрюють, що до загибелі Пригожина причетний полковник ГРУ Андрій Авер'янов. Саме ця людина, нагадують, керує одним з підрозділів, який влаштував отруєння експрацівника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Також видання процитувало слова одного зі співрозмовників. Він стверджував, що за смертю Пригожина точно стоїть Путін, який любить відкладену помсту: "Путін історично любить "холодну" помсту. Тож спосіб і час відходу Пригожина не дивують. Багато хто, включаючи мене, вважали, що його дні полічені".

Український розвідник, з яким спілкувалось видання, також заявив, що Авер'янов — один з підозрюваних. Також він звернув увагу на деякі деталі слідства, яке веде російська влада. Зокрема, там допитали пілота, який колись літав на літаку Пригожина. Розвідник прогнозує, що основним винуватцем авіакатастрофи зроблять саме його.

Андрій Авер'янов: деталі

Авер'янов — керівник відділу 29155 ГРУ, полковник. Про цю особу стало відомо під час двох розслідувань спільноти Bellingcat. Розслідувачі з'ясували, що він причетний до підриву складів боєприпасів у Чехії. Також керував виконавцями отруєння Скрипаля, яке здійснили у Солсбері у Британії. Тоді отруйники використали отруту "Новичок": Скрипаль та його донька вижили, але померли кілька випадкових перехожих, які торкнулись отрути.

Під час саміту Росія-Африка Христо Грозєв, очільник Bellingcat, помітив Авер'янова. Тоді припускали, що він дотичний до перебазування найманців ПВК "Вагнер" до Африки.

Загибель Пригожина: які версії

Євген Пригожин загинув 23 серпня 2023 року — упав літак, у списку пасажирів якого було вказано імена керівників ПВК "Вагнер". Відзначають, що подія сталась у символічну дату: рівно через два місяці після заколоту та "маршу справедливості" на Москву.

Розглядають чотири основні версії:

теракт, для якого на борт літака пронесли вибухівку; помилковий удар ракетами ППО, які влучили у повітряне судно; навмисний удар ППО, при чому наказ міг віддати міністр оборони Сергій Шойгу; звинувачують також владу Україну — це роблять прибічники експрацівника ФСБ РФ Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

Нагадуємо, у ЗМІ дослідили, якою може бути доля бізнес-імперії Пригожина в Африці. Припускають, що вона зруйнується — керувати так, як Пригожин, не зможе ніхто. Також анонімні джерела у РФ підтвердили, що за його смертю дійсно може стояти Путін — пишуть, що це емоційний крок через страх програшу на виборах.