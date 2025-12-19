Атака дронів СБУ на танкер QENDIL: яку дивну траєкторію показав трекер у Середземному морі (карта)

Після ударів дронів Служби безпеки України нафтовий танкер "тіньового флоту" QENDIL Російської Федерації, на борту якого міг перебувати топшпигун Андрій Авер'янов, виписав дивну траєкторію у Середземному морі. Танкер не спинився, не пригальмував, не рушив до найближчого порту. Як змінилась траєкторія судна, яке отримало пошкодження після кількох вибухів?

У момент повітряної атаки судно QENDIL йшло під прапором Оману і прямувало до російського порту Усть-Луга у Балтійському морі, розповіли у Telegram-каналі проєкту DeepState. Перед цим воно розвантажилось у порту Сікка (західне узбережжя Індії, 6 тис. км на схід), звідки російська нафта надійде на завод у Джаманґарі. Фокус зібрав деталі про рух корабля, на якому могли підірвати Авер'янова, та про використання цього судна на користь РФ.

Удар по танкеру РФ — де перебуває QENDIL

OSINTер з ніком Mortenthebjorn простежив за танкером QENDIL. Моніторинг показав, що танкер не спинився, а розвернувся і на швидкості 12,3 вузлів (понад 20 км/год), рухається у бік Єгипту, звідки вийшло три дні тому. З огляду на таку рухливість, OSINTер зауважив, що є сумніви щодо удару саме по цьому судну з "тіньового флоту" РФ.

Сервіс Vessel Finder дав додаткову інформацію про рух QENDIL. Сервіс показав складну траєкторію: спершу танкер рухався Середземним морем на захід, потім у точці, умовно, 35.03343, 19.66569 щось "сталось", воно розвернулось на Єгипет, але у точці 34.28338, 22.50016 розвернулось ще раз і рушило у турецький порт Aliaga. Швидкість — 11 вузлів (близько 20 км/год).

Фото: vesselfinder.com

QENDIL — корабель з реєстраційним номером IMO 9310525, має довжину 249 метрів, ширину 44,03 метра і може перевезти 100-150 тис. тонн нафти (до 1,1 млн тонн барелів). Танкер збудували у 2006 році, він п'ять разів змінював назву та 10 разів — прапор. Одна з його назв — KYTHIRA WARRIOR, а найперша — ELIA. Вантаж QENDIL залишився в Індії, тому екологічної катастрофи не станеться, підсумував DeepState: нафта прийде на завод у Джаманґарі — його добова потужність 1,4 млн тонн.

Що сталось у Середземному морі 19 грудня

Зазначимо, 19 грудня російський журналіст Олександр Невзоров повідомив, що у Середземному морі відбулась атака дронів на "тіньовий" танкер РФ. При цьому міг загинути генерал-майор ГРУ Росії Андрій Авер'янов. Згодом у мережі з'явились кадри, джерелом яких, як написали медіа, є СБУ (на офіційних акаунтах відомствах даних немає). Відео показує наліт безпілотників на невказаний корабель, спалахи кількох вибухів на палубі.

Наголошувалось, що танкер отримав "критичні пошкодження" і далі рухатись не може. СБУ та російська влада поки не коментували інцидент з танкером та, можливо, офіцером ГРУ Авер'яновим.

Кого могли знешкодити на борту QENDIL

Фокус писав Андрія Авер'янова, який фігурує у дописі Невзорова. У серпні 2023 року з'явилось розслідування щодо загибелі екскерівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який підняв заколот проти Путіна. Розслідувачі встановили, що до авіакатастрофи, у якій розбився Пригожин, може бути причетний Авер'янов. Крім того, ця ж особа пов'язана з отруєнням експрацівника ГРУ Сергія Скрипаля у Лондоні, написали вони.

Нагадуємо, 18 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про удар дронів СБУ по нафтовій платформі РФ у Каспійському морі: 19 грудня з'явились перші візуальні підтвердження. 15 грудня — атака на підводний човен проєкту "Варшавянка" у Новоросійську.