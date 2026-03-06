Удар по танкеру РФ біля Мальти: "тіньовий флот" змінює маршрут і втрачає прибуток

Після того, як затонув російський танкер-газовоз Arctic Metagaz, що належить компанії "Новатек", російський тіньовий флот став шукати маршрути подалі від Європи.

Танкер-газовоз "Арктичний Метагаз" (Arctic Metagaz), пов'язаний із санкціонованим Росією проектом "Арктичний ЗПГ-2", затонув біля берегів Лівії після потужного вибуху рано-вранці 3 березня приблизно за 240 морських кілометрів на південний схід від Мальти. Москва звинуватила в нападі українські безпілотники, хоча Київ публічно поки що не прокоментував ситуацію. Тепер у маршрутах російського тіньового флоту спостерігаються перші ознаки. Це змусило інші танкери зупинитися або змінити маршрут, пише GCaptain.

Втрата судна може мати вкрай серйозні наслідки для зусиль Росії з підтримки експорту зі свердловини Arctic LNG 2, яка залежить від невеликої групи застарілих газовозів, які працюють поза західними санкціями.

У розпорядженні Росії зараз є близько 10 таких кораблів, що вже недостатньо для забезпечення повної виробничої потужності проєкту.

Безпосередні наслідки вже починають проявлятися в даних відстеження суден.

За даними судноплавства, танкер-газовоз Arctic Pioneer, який на момент вибуху Arctic Metagaz рухався на північ через Суецький канал, незабаром після цього зупинився і вже 48 годин перебуває в прибережній зоні неподалік від Порт-Саїда.

Arctic Metagaz до вибуху Фото: marine traffic

Раніше судно доставило вантаж Arctic LNG 2 на китайський термінал Бейхай і, ймовірно, поверталося в бік російських арктичних перевалочних вузлів для перевантаження.

Що ще важливіше, схоже, що ще одне судно тіньового флоту повністю змінило свій маршрут.

Танкер-газовоз "Арктичний Схід" (Arctic Vostok), що прямував на захід через східну частину Індійського океану, коли стався вибух, сповільнив хід і незабаром після появи новин про інцидент почав кружляти на південь від Шрі-Ланки.

Однак за останні 24 години судно почало неухильно рухатися на південний-південний захід — курс, який припускає, що воно готується обійти Суецький канал і натомість обігнути мис Доброї Надії на південному краю Африки.

Дані показують, що російський флот суден-газовозів Arctic LNG 2, зокрема Arctic Vostok, відхиляється на південь, а Arctic Pioneer перебуває в порту Порт-Саїд. (Джерело: MagicPort Maritime Intelligence )

Якщо це підтвердиться, то стане рідкісною зміною для російського тіньового флоту СПГ в Арктиці.

Протягом останніх двох років переважна більшість суден, задіяних у проєкті Arctic LNG 2, під час переміщення між арктичними районами навантаження та азійськими покупцями проходили через Червоне море і Суецький канал.

Обхід південної частини Африки додав би тисячі морських миль до типового рейсу, значно збільшивши час у дорозі та експлуатаційні витрати.

Для оператора проєкту, найбільшого в Росії виробника газу "Новатек", це може ще більше ускладнити експортну систему, і без того обмежену санкціями.

За оцінками, потужність заводу Arctic LNG 2 становить приблизно 30% від його потенційної потужності, головним чином тому, що у компанії Novatek недостатньо танкерів-газовозів для ефективного транспортування вантажів.

Кожен додатковий тиждень, проведений у морі, скорочує кількість рейсів, які кожне судно може здійснити за рік.

"Якщо ці судна почнуть регулярно уникати Середземного моря, вплив на тонно-милю буде значним", — сказав один з аналітиків судноплавства, які відстежують цей проєкт.

Збільшення тривалості рейсів також може створити проблеми з плануванням в усьому флоті, змушуючи судна довше чекати на можливість перевантаження вантажів або організацію перевалки.

Залишається незрозумілим, чи є зміна маршруту судна "Арктический Восток" тимчасовим запобіжним заходом або початком більш масштабної зміни маршрутів російського тіньового флоту.

Наразі кілька інших танкерів-газовозів із так званого "тіньового флоту" прямують на схід у бік Китаю, перевозячи вантажі, призначені для терміналу в Бейхаї.

Ситуація може прояснитися найближчими днями, коли російські тіньові танкери почнуть свої зворотні рейси в західному напрямку.

Головне питання, що стоїть зараз перед московськими фахівцями з планування логістики ЗПГ в Арктиці, полягає в тому, чи ризикнуть ці судна пройти через Суецький канал і Середземне море, чи підуть через навколо Африки, що теж не надто безпечно.

Для і без того сильно виснаженого флоту навіть втрата одного судна — і можливі подовжені маршрути — може ще більше ускладнити здатність Росії забезпечувати безперебійні поставки газу з Арктики.

