Удар по танкеру РФ возле Мальты: "теневой флот" меняет маршрут и теряет прибыль

После того, как затонул российский танкер-газовоз Arctic Metagaz, принадлежащий компании "Новатэк", российский теневой флот стал искать маршруты подальше от Европы.

Танкер-газовоз "Арктический Метагаз" (Arctic Metagaz), связанный с санкционированным Россией проектом "Арктический СПГ-2", затонул у берегов Ливии после мощного взрыва рано утром 3 марта примерно в 240 морских километрах к юго-востоку от Мальты. Москва обвинила в нападении украинские беспилотники, хотя Киев публично пока не прокомментировал ситуацию. Теперь в маршрутах российского теневого флота наблюдаются первые признаки. Это вынудило другие танкеры остановиться или изменить маршрут, пишет GCaptain.

Потеря судна может иметь крайне серьезные последствия для усилий России по поддержанию экспорта со скважины Arctic LNG 2, которая зависит от небольшой группы устаревающих газовозов, работающих вне западных санкций.

В распоряжении России сейчас имеется около 10 таких кораблей, что уже недостаточно для обеспечения полной производственной мощности проекта.

Непосредственные последствия уже начинают проявляться в данных отслеживания судов.

По данным судоходства, танкер-газовоз Arctic Pioneer, который в момент взрыва Arctic Metagaz двигался на север через Суэцкий канал, вскоре после этого остановился и уже 48 часов находится в прибрежной зоне недалеко от Порт-Саида.

Arctic Metagaz до взрыва

Ранее судно доставило груз Arctic LNG 2 на китайский терминал Бэйхай и, вероятно, возвращалось в сторону российских арктических перевалочных узлов для перегрузки.

Что еще более важно, похоже, что еще одно судно теневого флота полностью изменило свой маршрут.

Танкер-газовоз "Арктический Восток" (Arctic Vostok), следовавший на запад через восточную часть Индийского океана, когда произошел взрыв, замедлил ход и вскоре после появления новостей об инциденте начал кружить к югу от Шри-Ланки.

Однако за последние 24 часа судно начало неуклонно двигаться на юго-юго-запад — курс, который предполагает, что оно готовится обойти Суэцкий канал и вместо этого обогнуть мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки.

Данные показывают, что российский флот судов-газовозов Arctic LNG 2, в том числе Arctic Vostok, отклоняется на юг, а Arctic Pioneer находится в порту Порт-Саид. (Источник: MagicPort Maritime Intelligence )

Если это подтвердится, то станет редким изменением для российского теневого флота СПГ в Арктике.

В течение последних двух лет подавляющее большинство судов, задействованных в проекте Arctic LNG 2, при перемещении между арктическими районами погрузки и азиатскими покупателями проходили через Красное море и Суэцкий канал.

Обход южной части Африки добавил бы тысячи морских миль к типичному рейсу, значительно увеличив время в пути и эксплуатационные расходы.

Для оператора проекта, крупнейшего в России производителя газа "Новатэк", это может еще больше осложнить экспортную систему, и без того ограниченную санкциями.

По оценкам, мощность завода Arctic LNG 2 составляет примерно 30% от его потенциальной мощности, главным образом потому, что у компании Novatek недостаточно танкеров-газовозов для эффективной транспортировки грузов.

Каждая дополнительная неделя, проведенная в море, сокращает количество рейсов, которые каждое судно может совершить за год.

"Если эти суда начнут регулярно избегать Средиземного моря, влияние на тонно-милю будет значительным", — сказал один из аналитиков судоходства, отслеживающих этот проект.

Увеличение продолжительности рейсов также может создать проблемы с планированием во всем флоте, вынуждая суда дольше ждать возможности перегрузки грузов или организации перевалки.

Остается неясным, является ли изменение маршрута судна "Арктический Восток" временной мерой предосторожности или началом более масштабного изменения маршрутов российского теневого флота.

В настоящее время несколько других танкеров-газовозов из так называемого "теневого флота" направляются на восток в сторону Китая, перевозя грузы, предназначенные для терминала в Бэйхае.

Ситуация может проясниться в ближайшие дни, когда российские теневые танкеры начнут свои обратные рейсы в западном направлении.

Главный вопрос, стоящий сейчас перед московскими специалистами по планированию логистики СПГ в Арктике, заключается в том, рискнут ли эти суда пройти через Суэцкий канал и Средиземное море или же последуют за вокруг Африки, что тоже не слишком безопасно.

Для и без того сильно истощенного флота даже потеря одного судна – и возможные удлиняющиеся маршруты – может еще больше осложнить способность России обеспечивать бесперебойные поставки газа из Арктики.

