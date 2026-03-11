РФ начала привлекать в экипажи "теневого флота" наемников ЧВК "Вагнер" и военных разведчиков, — расследование

Журналисты обнаружили на судах "теневого флота" РФ, транспортирующего российскую нефть, лиц, которые вообще не имеют морской квалификации.

По меньшей мере 17 членов экипажа без морской квалификации удалось идентифицировать расследователям, среди них 12 — могут иметь связи с наемниками или российскими силовыми структурами. Об этом пишет издание "УНИАН" со ссылкой на материал Helsingin Sanomat.

Корреспонденты совместно с Delfi и международным центром журналистских расследований OCCRP исследовали экипаж кораблей "теневого флота" России в Финском заливе. Расследование показало, что почти два десятка "моряков" не имеют соответствующей квалификации.

Расследователи пришли к предположению, что 12 из них либо имеют связи с "вагнеровцами", либо военной разведкой России. Они на бортах занимаются контролем экипажа, а также следят за тем, чтобы корабли не оказались в руках западных стран.

Информацию подтвердили представители нескольких западных военных и гражданских разведывательных организаций. Отмечается, что Финская служба безопасности предполагает, что такой персонал могут привлечь в отдельных случаях как контактное лицо между "теневым флотом" и вооруженными силами РФ, которые в последнее время усилили свое присутствие в пределах Балтийского моря.

Стоит отметить, что информация о привлечении наемников из "Вагнера" к "теневому флоту" РФ звучит не впервые. В декабре 2025 года в CNN обнародовали материал, в котором говорится, что "теневой флот" Россия использует также как разведывательный ресурс. Сообщалось, что ответственна за это компания Moran Security, в которую вошли бывшие члены ЧВК "Вагнер".

Напомним, 6 марта издание GCaptain писало, что из-за удара по танкеру РФ возле Мальты "теневой флот" начал менять маршрут и терять прибыль.

4 марта в GCaptain сообщили, что у берегов Ливии утонул танкер РФ Arctic Metagaz.