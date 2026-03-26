"Путин потирает руки": Королевскому флоту Британии разрешили проверять суда "теневого флота" РФ

Королевский флот Великобритании получил разрешение на досмотр судов "теневого флота" РФ, подпадающих под антироссийские санкции и проходящих через воды страны.

Британские вооруженные силы и правоохранители смогут осуществлять осмотр судов российского "теневого флота", что будет происходить в рамках мероприятий, направленных на Кремль. Об этом 26 марта сообщило издание Sky News.

Премьер-министр страны Кир Стармер рассказал, что глава Кремля Владимир Путин "потирает руки" от ситуации на Ближнем Востоке, поскольку повышение цен на нефть позволит ему обогатиться. Преследование танкеров "теневого флота" России позволит ограничить прибыль, которую может получить Москва на финансирование своей агрессии против Украины.

"Вот почему мы еще жестче преследуем его "теневой флот", не только заботясь о безопасности Британии, но и лишая военную машину Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине", — подчеркнул Стармер.

Британский премьер заверил, что страна будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Издание The Sun пишет, что бывший командир Королевского флота Том Шарп назвал эту новость "хорошей", однако заметил, что на принятие подобного решения понадобилось "много времени".

"Это хорошая новость, но почему это заняло так много времени? Это заставит Путина сопровождать больше кораблей или направлять их более длинный обходной путь, и оба варианта обложатся им определенными затратами, что хорошо", — отметил он.

Ранее британский флот помогал США в подобных действиях, которые происходили в водах Атлантического океана. Финляндия, Швеция и Эстония также недавно осуществили операции против судов, которые связывают с "теневым флотом" РФ, в водах Балтийского моря.

Напомним, 20 марта президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция задержала уже второй танкер "теневого флота" РФ.

Ранее в Helsingin Sanomat выяснили, что РФ начала привлекать к танкерам "теневого флота" наемников ЧВК "Вагнер" и военных разведчиков.