Велика Британія зірвала таємну операцію Росії поруч зі своїми берегами (фото)
За словами міністра оборони Джона Гілі, Росія проводила секретну операцію з використанням підводних човнів у британських водах, яка загрожувала життєво важливим енергетичним та інформаційним кабелям.
Міністр оборони Великої Британії заявив, що Велика Британія та її союзники протягом місяця стежили за ударним підводним човном Кремля і двома розвідувальними підводними човнами в Північному морі, повідомляє The Telegraph.
Російські підводні човни вийшли з бухти Оленяча Губа на Кольському півострові і попрямували до берегів Великої Британії.
Гілі повідомив, що Москва загрожує підводній інфраструктурі, додавши, що Королівський військово-морський флот "активізує свої зусилля" щодо її захисту.
Британські військові кораблі скинули гідроакустичні буї, щоб відлякати російські субмарини від підводних кабелів, які забезпечують життєво важливий телекомунікаційний зв'язок і передають величезні обсяги даних між країнами.
Звертаючись до Володимира Путіна, міністр оборони сказав: "Ми бачимо вашу діяльність над нашими кабелями і трубопроводами, і ви маєте знати, що будь-яка спроба пошкодити їх неприпустима і потягне за собою серйозні наслідки".
Новітній російський підводний човен став першим розвідувальним судном у британських водах цього року.
У листопаді минулого року розвідувальний корабель "Янтар" помітили, як він ховався над кабельними каналами у водах на північ від Шотландії, і його відігнав атомний ударний підводний човен Королівського флоту.
Джон Гілі нагадав, що російський флот діє в територіальних водах Великої Британії за вказівкою Путіна і веде гібридну війну.
Велика Британія тісно співпрацювала із союзниками в операції з нейтралізації російських підводних човнів, заявив Джон Гілі.
Міністр оборони нагадав, що російські підводні човни загрожують не тільки британським водам, а й союзникам.
"Вони діяли у водах інших союзників і навколо них, ми очолювали її частково, діючи спільно з норвежцями, а також з іншими союзниками", — уточнив міністр оборони.
Джон Гілі впевнений, що Путін хотів би, щоб Велика Британія відволіклася на війну в Ірані та на ситуацію на Близькому Сході.
"Моя мета сьогодні — публічно продемонструвати йому, що цього не сталося, що ми стежимо за ним, що ми визнаємо, що він і Росія становлять головну загрозу безпеці Великої Британії та НАТО", — зазначив міністр.
Нагадаємо, 15 грудня СБУ повідомила про удар підводним безпілотним дроном по підводному човну РФ, який перебував у бухті в Новоросійську.
Раніше в міністерстві оборони Великої Британії попереджали, що основна небезпека виходить не від Росії, а від Китаю, який будує підводні човни швидше за всіх у світі.