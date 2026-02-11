Скоро окупує Північне море: британці розповіли, як швидко Китай виробляє субмарини

Китай виробляє вп'ятеро більше підводних човнів, ніж усі західні союзники, включно з Великою Британією, і менш ніж за 15 років може почати загрожувати територіальним водам Європи окупацією.

Це лякаюче попередження було зачитано депутатам парламенту Великої Британії, яким повідомили, що створення "Блакитного полюса" до 2040 року дасть змогу китайським суднам окупувати Північне море, пише Daily Mail.

Китай будує більше підводних човнів, ніж усе НАТО

"Блакитний полюс" — це військово-морський термін, що позначає танення полярних крижаних шапок через глобальне потепління. Це створить нові маршрути через Арктичний регіон, що потенційно загрожують безпеці Великої Британії, а також країнам біля Північного моря, а це Норвегія, Данія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Франція.

На думку експертів, Китай також має всі можливості для запобігання будь-яким спробам США перешкодити його збройним силам захопити незалежний острів Тайвань.

Виступаючи перед Спеціальним комітетом з оборони, професор Пітер Робертс заявив: "Темпи, з якими Китай прискорює свою військову промисловість, шокують. Я думаю, ми ніколи не бачили нічого подібного з точки зору розвитку технічних можливостей держави. Вони почали з дуже низького рівня, але потім прискорилися і розвивалися зі швидкістю, що перевищує все, що ми бачили раніше в підводній війні".

За його словами, здатність Китаю щорічно випускати цілі підводні човни у співвідношенні три, чотири, п'ять до одного проти всіх західних країн просто вражає.

Атомні підводні човни класу "Цзінь" типу 094А, що належать Народно-визвольній армії Китаю, зараз проходять ходові випробування в Південно-Китайському морі.

Типи китайських підводних човнів Фото: Соцсети

Китай стрімко розширює свій підводний флот, включно з атомними і сучасними дизель-електричними катерами, і перебуває на шляху до того, щоб змінити Росію як другу за потужністю підводну державу у світі.

Здатність країни виробляти таку кількість підводних човнів у такі короткі терміни виявляє нездатність Великої Британії, яка колись "правила морями", побудувати підводні човни на заміну.

Підводні човни Королівського військово-морського флоту проводять рекордно тривалий час у секретних патрулях, щоб компенсувати брак справних суден.

Підводні човни класу "Вангард" завершили рейси тривалістю понад 200 днів, зрештою повернувшись до порту з корпусами, покритими зеленими водоростями і черепашками. Рослинність розвивається, коли підводні човни "мовчать" і нерухомо лежать на морському дні.

З 2014 року траплялися випадки, коли жоден ударний підводний човен Королівського флоту не був доступний для охорони підводних човнів-бомбардувальників, які несуть ядерний потенціал стримування Великої Британії.

Експерти також розрахували стратегічні кроки, які Китаю необхідно зробити, щоб зменшити шанси США запобігти вторгненню на Тайвань.

США не зможуть захистити Тайвань від Китаю Фото: nikkei.com

Професор Робертс вважає, що Китаю достатньо "відтіснити США всього на 400 морських миль", щоб перешкодити США забезпечувати повітряне прикриття Тайваню зі своїх авіаносців.

За словами професора Робертса, розширення військово-морського флоту Китаю перевершило всі західні прогнози, а Росія будує "першокласні, чудові підводні човни".

Інтерес Росії до субмарин, що зберігається, може бути зумовлений тим, що батько Володимира Путіна був підводником.

У зв'язку з тим, що Королівський військово-морський флот досяг своєї мінімальної чисельності за останні століття, офіційні дані, опубліковані наприкінці минулого року, засвідчили, що у ладі можуть бути задіяні тільки три з шести есмінців типу 45 і шість з восьми фрегатів типу 23.

Загальна кількість есмінців і фрегатів становила 14 кораблів, що не спостерігалося з часів вікторіанської епохи.

А вночі 10 лютого Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що посилює оборону Арктики і Крайньої Півночі від зростаючої російської та китайської загрози.

Нагадаємо, а в грудні 2025 року Кім Чен Ин разом із донькою показали першу атомну субмарину Північної Кореї.

При цьому на початку грудня українські морські дрони вперше в історії вдарили по російському підводному човні в Новоросійську.