Кім Чен Ин із донькою показали першу атомну субмарину Північної Кореї (фото)

Державне інформаційне агентство повідомило, що "шановний товариш" Ин особисто надавав "практичну" допомогу в будівництві 8700-тонного атомного підводного човна зі стратегічними керованими ракетами.

За повідомленням інформаційного агентства KCNA, Кім Чен Ин оглянув новий підводний човен і проконтролював запуск ракети.

Як повідомило агентство KCNA, проведене в середу біля східного узбережжя ракетне випробування, метою якого було оцінювання стратегічних технологій ядерної країни з розроблення нового типу висотних ракет, знищило цілі в повітрі на відстані 200 км.

Кім Чен Ин побував на запуску зенітних ракет Фото: KCNA

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив, що випробування ракети відбулося о 17:00. Південнокорейські військові були обізнані про підготовку до запуску і були готові до нього.

На іншому об'єкті Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Е спостерігали за будівництвом 8700-тонного атомного підводного човна, здатного запускати зенітні ракети. Місце і дата його візиту не були вказані.

Фото: KCNA

Кім Чен Ину показали нову атомну субмарину Фото: KCNA

Проєкт підводного човна є частиною зусиль правлячої партії з модернізації військово-морського флоту Північної Кореї, що належить до п'яти ключових напрямів політики партії з розвитку військового потенціалу країни.

Кім Чен Ин зображений на будівельному майданчику підводного човна зі своєю донькою Чжу Е. Раніше Ин уже заявляв, що Північна Корея будує численні ударні есмінці й атомні підводні човни і працює над прискоренням будівництва, щоб оснастити кораблі різним озброєнням.

Фото: KCNA

Тепер у КНДР є атомний підводний човен Фото: KCNA

Конструкція корпусу підводного човна вказує на те, що він оснащений ядерним реактором, і судно практично готове до виходу в море.

За повідомленнями ЗМІ, Кім Чен Ин заявив, що всебічний розвиток ядерного потенціалу і модернізація військово-морського флоту необхідні і неминучі, оскільки сучасний світ "аж ніяк не мирний".

Він заявив, що план Південної Кореї з розроблення атомного підводного човна, узгоджений із Вашингтоном, ще більше загострить напруженість на Корейському півострові та становить загрозу національній безпеці, що вимагає від нього вжити заходів.

Північнокорейські державні ЗМІ також розкритикували нещодавній вхід американського атомного підводного човна в південнокорейський порт, назвавши це "актом ескалації військової напруженості" на Корейському півострові та в регіоні.

23 грудня атомний підводний човен "Грінвілл" прибув у порт Пусана для надання екіпажу відпустки на берег і навантаження припасів.

Оглядаючи нову субмарину, Кім Чен Ин заявив, що її будують для безпеки КНДР, і підтвердив, що буде і далі активно просувати ядерне озброєння ВМС.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп збирався зустрічатися з Кім Чен Ином і обговорювати з ним відмову від ядерної зброї. На що північнокорейський лідер заявив, що він готовий до зустрічі, але питання денуклеаризації навіть не стоїть на порядку денному.

Раніше стало відомо, що ядерні реактори для підводних човнів Кім Чен Ин отримав від Володимира Путіна. Причому інсайдери повідомляли, що лідер КНДР практично змусив росіянина дати йому ці цінні військові технології.