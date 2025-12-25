Ким Чен Ын c дочкой показали первую атомную субмарину Северной Кореи (фото)

Государственное информационное агентство сообщило, что "уважаемый товарищ" Ын лично оказывал "практическую" помощь в строительстве 8700-тонной атомной подлодке со стратегическими управляемыми ракетами.

По сообщению информационного агентства KCNA, Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку и проконтролировал запуск ракеты.

Как сообщило агентство KCNA, проведенное в среду у восточного побережья ракетное испытание, целью которого была оценка стратегических технологий ядерной страны по разработке нового типа высотных ракет, уничтожило цели в воздухе на расстоянии 200 км.

Ким Чен Ын побывал на запуске зенитных ракет Фото: KCNA

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что испытание ракеты состоялось в 17:00. Южнокорейские военные были осведомлены о подготовке к запуску и были готовы к нему.

На другом объекте Ким Чен Ын и его дочка Ким Чжу Э наблюдали за строительством 8700-тонной атомной подводной лодки, способной запускать зенитные ракеты. Место и дата его визита не были указаны.

Фото: KCNA

Ким Чен Ыну показали новую атомную субмарину Фото: KCNA

Проект подводной лодки является частью усилий правящей партии по модернизации военно-морского флота Северной Кореи, что входит в число пяти ключевых направлений политики партии по развитию военного потенциала страны.

Ким Чен Ын запечатлен на строительной площадке подводной лодки со своей дочерью Чжу Э. Ранее Ын уже заявлял, что Северная Корея строит многочисленные ударные эсминцы и атомные подводные лодки и работает над ускорением строительства, чтобы оснастить корабли различным вооружением.

Фото: KCNA

Теперь у КНДР есть атомная подлодка Фото: KCNA

Конструкция корпуса подводной лодки указывает на то, что она оснащена ядерным реактором, и судно практически готово к выходу в море.

По сообщениям СМИ, Ким Чен Ын заявил, что всестороннее развитие ядерного потенциала и модернизация военно-морского флота необходимы и неизбежны, так как современный мир "отнюдь не мирный".

Он заявил, что план Южной Кореи по разработке атомной подводной лодки, согласованный с Вашингтоном, еще больше обострит напряженность на Корейском полуострове и представляет угрозу национальной безопасности, что требует от него принятия мер.

Северокорейские государственные СМИ также раскритиковали недавний вход американской атомной подводной лодки в южнокорейский порт, назвав это "актом эскалации военной напряженности" на Корейском полуострове и в регионе.

23 декабря атомная подводная лодка "Гринвилл" прибыла в порт Пусана для предоставления экипажу отпуска на берег и погрузки припасов.

Осматривая новую субмарину, Ким Чен Ын заявил, что ее строят для безопасности КНДР и подтвердил, что будет и дальше активно продвигать ядерное вооружение ВМС.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп собирался встречаться с Ким Чен Ыном и обсуждать с ним отказ от ядерного оружия. На что северокорейский лидер заявил, что он готов к встрече, но вопрос денуклеаризации даже не стоит на повестке дня.

Ранее стало известно, что ядерные реакторы для подлодок Ким Чен Ын получил от Владимира Путина. Причем инсайдеры сообщали, что лидер КНДР практически вынудил россиянина дать ему эти ценные военные технологии.