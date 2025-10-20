Трамп готовится к встрече с Ким Чен Ыном: что известно

Чиновники Трампа тихо обсуждают встречу с Ким Чен Ыном во время предстоящей поездки президента США в Азию. Они уже встречались в 2019 году, но в этот раз ситуация сложнее: между Вашингтоном и Пхеньяном отсутствуют официальные контакты, как это было в первый срок Трампа.

Оказалось, что в Белом доме в частном порядке обсудили организацию встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во время визита Трампа в Азию в следующем месяце. Но инсайдеры настроены скептически, считая, что в итоге президент США встретится с Си Цзиньпинем, но не с Кимом. Фокус выяснил все, что известно.

Трамп хочет повторить встречу с Ыном 2019 года

Пока официальные лица США не провели серьезного логистического планирования, необходимого для организации такого визита, указав на то, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, которые Трамп иногда поддерживал в течение своего первого срока. Первоначальный запрос Трампа к северокорейскому лидеру в начале этого года остался без ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо.

Відео дня

Вместо этого в ходе предстоящей поездки Белый дом сосредоточился на организации встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне обострения торговой напряженности между США и Китаем.

Во время первого срока Трампа официальные лица организовали рукопожатие между двумя лидерами в корейской демилитаризованной зоне менее чем через 48 часов после того, как президент опубликовал в Twitter приглашение на встречу — пример того, как быстро все может измениться.

Инсайдеры полагают, что личный интерес Трампа к встрече с Ким Чен Ыном возник после того, как в августе Трамп принял в Белом доме президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена. Во время их встречи Ли официально пригласил Трампа посетить встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее с 29 по 30 октября и предположил, что это мероприятие может предоставить Трампу отличную возможность встретиться с Ким Чен Ыном.

Трамп отнесся к этой идее с воодушевлением.

"Я сделаю это, и мы проведем переговоры. Он хотел бы встретиться со мной. Мы с нетерпением ждем встречи с ним, и мы сможем улучшить отношения", — сказал Трамп о северокорейском лидере.

При этом Ким Чен Ын заявил, что готов встретится с Трампом, потому что у него остались "хорошие воспоминание" о их первом рандеву. Но при этом у северокорейского диктатора есть условие: США должны отказаться от "пустой одержимости денуклеаризацией".

В Сеуле, на всякий случай, прекратили экскурсии в деревню перемирия Пханмунджом, расположенную на стыке двух Корей. Это последний сигнал о том, что закладывается основа для возможной встречи президента США и Ким Чен Ына.

Но изменились не только отношения между КНДР и США, в 2019 году отношения между двумя Кореями были гораздо теплее. Теперь Ким Чен Ын заявляет, что "никоим образом" не будет взаимодействовать с Сеулом.

Более того, в Южной Корее тоже не горят желанием взаимодействовать с Пхеньяном. Впервые число противников объединения с Пхеньяном превысило число сторонников, что показал опрос, проведенный Корейским институтом национального объединения. 51% опрошенных заявили, что объединение не нужно, а 49% — что оно необходимо.

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что у Северной Кореи есть некое "секретное оружие", но не сообщил, откуда оно взялось.

А на параде в Пхеньяне Ким Чен Ын показал ядерную ракету, которая может долететь до любого города в США.