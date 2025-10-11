Ын показал на параде в Пхеньяне ракету, которая может долететь до любого города в США (фото)

Грандиозный парад затеяли в честь 80-летия основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) и чтобы похвастаться новейшими военными достижениями. Рядом с Кимом на трибуне стояли гости из Китая и Вьетнама, а также глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наблюдал за военным парадом, продемонстрировав свою новую межконтинентальную баллистическую ракету перед высокопоставленными международными лицами, сообщило в субботу государственное агентство KCNA.

Ким Чен Ын продемонстрировал новую ядерку на параде Фото: KCNA

Парад в Пхеньяне Фото: KCNA

Парад, начавшийся поздно вечером в пятницу, был приурочен к 80-летию основания правящей Трудовой партии.

На параде рядом с Ким Чен Иром были замечены премьер Госсовета КНР Ли Цян, третий президент России Дмитрий Медведев, а также глава Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

На военном параде Северная Корея продемонстрировала свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20", которую СМИ КНДР назвали "мощнейшей системой ядерного стратегического оружия" страны. Сообщается, что когда на площадь вышла колонна МБР "Хвасонпхо-20", "бурные ликования зрителей достигли апогея".

Ядерная ракета "Хвасон 20" на параде в Пхеньяне Фото: KCNA

Серия межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон" дала Северной Корее возможность нацеливаться на любую точку материковой части США, однако остаются вопросы относительно сложности ее системы наведения для достижения цели и способности боеголовки выдерживать вход в плотные слои атмосферы.

"На данный момент Hwasong-20 представляет собой апофеоз амбиций Северной Кореи в области систем доставки ядерного оружия большой дальности. Мы ожидаем, что испытания системы пройдут до конца этого года", — заявил Анкит Панда из американского Фонда Карнеги за международный мир.

По его мнению, система, вероятно, предназначена для доставки нескольких боеголовок, которые в теории увеличат нагрузку на существующие системы противоракетной обороны США и усилят то, что Ким считает необходимым для достижения значимого сдерживающего эффекта против Вашингтона.

По словам Хонг Мина, аналитика по Северной Корее из Корейского института национального объединения, среди прочего продемонстрированного оружия были гиперзвуковые баллистические ракеты, крылатые ракеты, новый тип реактивной системы залпового огня и пусковая установка для дронов-камикадзе класса "земля-земля" и "земля-воздух". Также прошла колонна танков "Чхонма-20".

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

На военном параде Ким выступил с речью, в которой выразил "теплую поддержку" северокорейским войскам, участвующим в зарубежных операциях, добавив, что героизм северокорейских военных будет виден не только при обороне Северной Кореи, но и на "форпостах социалистического строительства".

"Наша армия должна продолжать превращаться в непобедимую силу, уничтожающую все угрозы", — сказал Ким.

Ранее 10 октября Ким провел переговоры с Дмитрием Медведевым, который заявил, что "жертва северокорейских солдат", сражавшихся на стороне России против Украины, доказала доверие в отношениях между двумя странами.

Северокорейские солдаты на параде в Пхеньяне Фото: KCNA

Ким заявил Медведеву, что надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией и тесное участие в различных обменах для достижения общих целей.

Ким Чен Ын и Дмитрий Медведев Фото: KCNA

Дмитрий Медеведев побывал на параде и на приеме Фото: KCNA

KCNA сообщило, что Вьетнам и Северная Корея также подписали соглашения о сотрудничестве в различных областях, в том числе между министерствами обороны, иностранных дел и здравоохранения, не вдаваясь в подробности.

Напомним, кроме Дмитрия Медведева Путин отправил в КНДР "культурный десант русского мира" во главе с певцом Ярославом Дроновым, который выступает под псевдонимом "Шаман".

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын получил от Путина ядерные реакторы для подлодок.