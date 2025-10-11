Ин показав на параді в Пхеньяні ракету, яка може долетіти до будь-якого міста в США (фото)

Грандіозний парад затіяли на честь 80-річчя заснування правлячої Трудової партії Кореї (ТПК) і щоб похвалитися новітніми військовими досягненнями. Поруч із Кімом на трибуні стояли гості з Китаю і В'єтнаму, а також глава Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин спостерігав за військовим парадом, продемонструвавши свою нову міжконтинентальну балістичну ракету перед високопоставленими міжнародними особами, повідомило в суботу державне агентство KCNA.

Кім Чен Ин продемонстрував нову ядерку на параді Фото: KCNA

Парад у Пхеньяні Фото: KCNA

Парад, що розпочався пізно ввечері в п'ятницю, був приурочений до 80-річчя заснування правлячої Трудової партії.

На параді поруч із Кім Чен Іром були помічені прем'єр Держради КНР Лі Цян, третій президент Росії Дмитро Медведєв, а також глава Комуністичної партії В'єтнаму То Лам.

На військовому параді Північна Корея продемонструвала свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20", яку ЗМІ КНДР назвали "найпотужнішою системою ядерної стратегічної зброї" країни. Повідомляється, що коли на площу вийшла колона МБР "Хвасонпхо-20", "бурхливі радощі глядачів досягли апогею".

Ядерна ракета "Хвасон 20" на параді в Пхеньяні Фото: KCNA

Серія міжконтинентальних балістичних ракет "Хвасон" дала Північній Кореї змогу націлюватися на будь-яку точку материкової частини США, проте залишаються питання щодо складності її системи наведення для досягнення мети та здатності боєголовки витримувати вхід у щільні шари атмосфери.

"Наразі Hwasong-20 являє собою апофеоз амбіцій Північної Кореї в галузі систем доставки ядерної зброї великої дальності. Ми очікуємо, що випробування системи відбудуться до кінця цього року", — заявив Анкіт Панда з американського Фонду Карнегі за міжнародний мир.

На його думку, система, ймовірно, призначена для доставки кількох боєголовок, які в теорії збільшать навантаження на наявні системи протиракетної оборони США та посилять те, що Кім вважає необхідним для досягнення значного стримувального ефекту проти Вашингтона.

За словами Хонг Міна, аналітика з Північної Кореї з Корейського інституту національного об'єднання, серед іншої продемонстрованої зброї були гіперзвукові балістичні ракети, крилаті ракети, новий тип реактивної системи залпового вогню і пускова установка для дронів-камікадзе класу "земля-земля" і "земля-повітря". Також пройшла колона танків "Чхонма-20".

На військовому параді Кім виступив із промовою, в якій висловив "теплу підтримку" північнокорейським військам, які беруть участь у зарубіжних операціях, додавши, що героїзм північнокорейських військових буде помітно не тільки під час оборони Північної Кореї, а й на "форпостах соціалістичного будівництва".

"Наша армія повинна продовжувати перетворюватися на непереможну силу, що знищує всі загрози", — сказав Кім.

Раніше 10 жовтня Кім провів переговори з Дмитром Медведєвим, який заявив, що "жертва північнокорейських солдатів", які билися на боці Росії проти України, довела довіру у відносинах між двома країнами.

Північнокорейські солдати на параді в Пхеньяні Фото: KCNA

Кім заявив Медведєву, що сподівається на подальше зміцнення співпраці з Росією і тісну участь у різних обмінах для досягнення спільних цілей.

Кім Чен Ин і Дмитро Медведєв Фото: KCNA

Дмитро Медеведєв побував на параді та на прийомі Фото: KCNA

KCNA повідомило, що В'єтнам і Північна Корея також підписали угоди про співпрацю в різних галузях, зокрема між міністерствами оборони, закордонних справ і охорони здоров'я, не вдаючись у подробиці.

Нагадаємо, окрім Дмитра Медведєва Путін відправив до КНДР "культурний десант русского мира" на чолі зі співаком Ярославом Дроновим, який виступає під псевдонімом "Шаман".

Раніше стало відомо, що Кім Чен Ин отримав від Путіна ядерні реактори для підводних човнів.