Кім Чен Ин влаштував у Пхеньяні "свято русского мира" і показав Медведєву шоу

Російські ЗМІ вийшли із заголовками, що лідер КНДР "обійняв" співака Шамана і вручив йому подарунок. Потім заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який очолює російську делегацію, показали шоу.

Related video

"Товариш Кім Чен Ин сказав, що концерт буде вносити своєрідний внесок у подальший розвиток тісних зв'язків корейсько-російських відносин, що зміцнюються день у день, та братерської співдружності", — йдеться в релізі Центрального телеграфного агентства Кореї.

РосЗМІ радісно повідомили, що Кім "обійняв Шамана" Фото: KCNA

На сцені театру "Мансуде" в Пхеньяні виступили артисти балетної трупи Алли Духової "Тодес", колектив Державного академічного російського народного хору імені П'ятницького, Ансамбль пісні і танцю Повітряно-космічних сил Російської Федерації, а також російський співак Shaman, який і удостоївся обіймів від Кім Чен Ина.

Фото: KCNA

Медведєв привіз у КНДР "найкращі" зразки російської культури Фото: KCNA

Це вже другий візит Ярослава Дронова, який виступає під псевдонімом Shaman, у КНДР, у серпні він приїхав до Пхеньяну в складі делегації Росії з нагоди святкування 80-ї річниці визволення Корейського півострова від японського колоніального панування. Цього разу виступав на честь 80-ї річниці заснування Трудової партії Кореї.

Чи був на концерті Дмитро Медведєв, який поїхав у Пхеньян замість Путіна, невідомо. Але зате його сфотографували ввечері 9 жовтня на Стадіоні "1 Травня" на острові Ринра, де урочисто відбулися масові гімнастичні та художні виступи "Хай живе Трудова партія Кореї".

Дмитро Медведєв зустрівся з Кім Чен Ином Фото: KCNA

У КНДР з помпою святкують 80-річчя заснування Трудової партії Фото: KCNA

На фото видно, що він сидів в одному ряду з Кім Чен Ином, але трохи віддалік, оскільки почесні місця поруч займали представники Китаю.

Офіційні ЗМІ заявили, що шоу пройшло з успіхом і товариш Кім Чен Ин "висловив теплі побажання всім виконавцям, які на весь голос співають радісну і щасливу пісню "Не заздримо нікому на світі".

Кім Чен Ину з гостями показали шоу Фото: KCNA

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що окрім шоу в Пхеньяні також готуються до грандіозного параду, на якому, як очікується, буде показано новітню зброю.

Раніше стало відомо, що Кім Чен Ин отримав від Путіна ядерні реактори для підводних човнів.