Презентація "ядерки" і Медведєв у першому ряду: КНДР готує грандіозний парад на 80-річчя партії

Правлячій партії Північної Кореї цього тижня виповнюється 80 років. Тому в Пхеньян з'їжджаються іноземці, а експерти вважають, що на параді покажуть новітню військову техніку і ядерні ракети.

Related video

Північна Корея тримає в найсуворішому секреті плани щодо святкування 80-річчя Трудової партії Кореї, яке відбудеться 10 жовтня. Однак, за словами південнокорейських військових, з'явилися ознаки того, що Кім витратив місяці на підготовку до великого параду в столиці Пхеньяні, який може відбутися вночі і в якому візьмуть участь десятки тисяч людей. Від Росії, з якою Північну Корею, як каже Кім Чен Ин, пов'язують "узи дружби" і договір про стратегічне партнерство, вже прибув третій президент РФ Дмитро Медведєв, про що офіційні ЗМІ КНДР поки не повідомляли, але повідомив сам Медведєв. Фокус зібрав усе, що відомо.

Медведєва в Пхеньяні зустріли без салюту, але з букетами

Трудова партія Кореї — єдина правляча партія Північної Кореї, що поєднує комунізм із висловлюваннями та ідеалами династії Кім, яка нав'язувала країні своє авторитарне правління протягом трьох поколінь. Тож ювілейне святкування пройде з розмахом.

Медведєв уже опублікував нічне відео свого прибуття в Пхеньян і написав: "Друзі залишаються разом. Вороги тремтіть".

ЗМІ КНДР поки повідомили, тільки що приїхав співак Шаман, але не Медведєв.

Хто приїде на парад у Пхеньяні

Святкування річниці відбудеться за місяць після того, як Кім Чен Ин, який перебуває під жорсткими санкціями, здобув велику дипломатичну перемогу, вирушивши до Пекіна на масштабний військовий парад, де він позував разом із китайським лідером Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин уже побував на параді в Пекіні, а тепер влаштовує власний Фото: Getty Images

Візит Кіма зміцнив стратегічні зв'язки і відновив дружбу з Китаєм, давнім політичним і економічним покровителем Північної Кореї. А Росія, новий військовий союзник КНДР, неодноразово підтверджувала свої відносини з моменту підписання минулого року пакту про взаємну оборону. Кім відправив у РФ солдатів для війни в Україні, а у відповідь отримав військові технології.

На знак збереження цих добрих зв'язків Китай і Росія направляють делегації на чолі зі своїми другими за званням особами на урочистості в Пхеньяні.

Прем'єр Держради КНР Лі Цян і колишній президент Росії Дмитро Медведєв сидітимуть у першому ряду на параді.

Також буде присутній лідер Комуністичної партії В'єтнаму То Лам, а президента Лаосу Тхонглуна Сісуліта, який прибув до КНДР напередодні, зустрічали бенкетом і салютом із 21 пострілу.

Яку зброю покажуть на параді в Пхеньяні

Попередні військові паради Північної Кореї використовували як можливість продемонструвати новітні розробки країни в галузі сучасної зброї та ракет, які теоретично можуть становити загрозу Сполученим Штатам.

Випробування ракети "Хвасон" Фото: X (Twitter)

Полковник Лі Сон Джун, представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, заявив минулого тижня, що військові зафіксували переміщення транспортних засобів і військової техніки перед парадом.

Аналітики висунули припущення, що на виставці буде представлено північнокорейську міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) наступного покоління "Хвасон-20", новий гіперзвуковий планувальний блок "Хвасон-11 Ма" та інші сучасні системи озброєння.

На параді можуть показати безпілотники Фото: KCNA

Серія "Хвасон-11", північнокорейський варіант російської ракети "Іскандер", має передбачувану максимальну дальність близько 800 кілометрів. Також, скоріше за все покажуть безпілотники.

Що відомо про парад Кім Чен Ина

Секретність є невід'ємною частиною північнокорейських парадів, особливо коли на них присутній Кім Чен Ин. Кореспондент CNN Вілл Ріплі був присутній на святкуванні 70-річчя правлячої Робочої партії рівно 10 років тому.

Паради в Пхеньяні зазвичай проходять із розмахом

"Здається, ніхто не знав, коли почнеться парад, навіть наші урядові спостерігачі. Так усе влаштовано в Північній Кореї: годинами чекаєш, поки хтось нарешті не накаже тобі висуватися", — сказав він.

Іноземців розмістили в готелі "Янгакдо", розташованому на окремому острові посеред річки Тедонган у Пхеньяні.

"Розташування обрано невипадково. На острові владі простіше контролювати в'їзд і виїзд, тому такі гості, як ми, не можуть блукати містом поодинці. Можна дивитися у вікна і бачити Пхеньян з усіх боків, але це немов інший світ", — згадував Ріплі.

Коли журналістів нарешті зігнали на парадний майданчик, їм довелося пройти кілька рівнів перевірки безпеки. Телефони та ноутбуки довелося залишити.

"Коли почався парад, величезна площа заповнилася десятками тисяч людей. Колони солдатів ішли в ідеальному порядку знаменитим "гусячим кроком", — розповів журналіст.

Нагадаємо, ще у вересні передбачалося, що очільник Китаю Сі Цзіньпін прибуде на парад у Пхеньян із візитом у відповідь.

Раніше стало відомо, що Кім Чен Ин отримав від Путіна ядерні реактори для підводних човнів.