Презентация "ядерки" и Медведев в первом ряду: КНДР готовит грандиозный парад на 80-летие партии
Правящей партии Северной Кореи на этой неделе исполняется 80 лет. Поэтому в Пхеньян съезжаются иностранцы, а эксперты полагают, что на параде покажут новейшую военную технику и ядерные ракеты.
Северная Корея держит в строжайшем секрете планы по празднованию 80-летия Трудовой партии Кореи, которое состоится 10 октября. Однако, по словам южнокорейских военных, появились признаки того, что Ким потратил месяцы на подготовку к крупному параду в столице Пхеньяне, который может состояться ночью и в котором примут участие десятки тысяч человек. От России, с которой Северную Корею, как говорит Ким Чен Ын, связывают "узы дружбы" и договор о стратегическом партнерстве, уже прибыл третий президент РФ Дмитрий Медведев, о чем официальные СМИ КНДР пока не сообщали, но сообщил сам Медведев. Фокус собрал все, что известно.
Трудовая партия Кореи — единственная правящая партия Северной Кореи, сочетающая коммунизм с высказываниями и идеалами династии Ким, которая навязывала стране свое авторитарное правление на протяжении трех поколений. Так что юбилейное празднование пройдет с размахом.
Медведев уже опубликовал ночное видео своего прибытия в Пхеньян и написал: "Друзья остаются вместе. Враги трепещите".
СМИ КНДР пока сообщили, только что приехал певец Шаман, но не Медведев.
Кто приедет на парад в Пхеньяне
Празднование годовщины состоится через месяц после того, как находящийся под жесткими санкциями Ким Чен Ын одержал крупную дипломатическую победу, отправившись в Пекин на масштабный военный парад, где он позировал вместе с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.
Визит Кима укрепил стратегические связи и возобновил дружбу с Китаем, давним политическим и экономическим покровителем Северной Кореи. А Россия, новый военный союзник КНДР, неоднократно подтверждала свои отношения с момента подписания в прошлом году пакта о взаимной обороне. Ким отправил в РФ солдат для войны в Украине, а в ответ получил военные технологии.
В знак сохранения этих добрых связей Китай и Россия направляют делегации во главе со своими вторыми по званию лицами на торжества в Пхеньяне.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян и бывший президент России Дмитрий Медведев будут сидеть в первом ряду на параде.
Также будет присутствовать лидер Коммунистической партии Вьетнама То Лам, а президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, который прибыл в КНДР накануне, встречали банкетом и салютом из 21 выстрела.
Какое оружие покажут на параде в Пхеньяне
Предыдущие военные парады Северной Кореи использовались как возможность продемонстрировать новейшие разработки страны в области современного оружия и ракет, которые теоретически могут представлять угрозу Соединенным Штатам.
Полковник Ли Сон Джун, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, заявил на прошлой неделе, что военные зафиксировали перемещение транспортных средств и военной техники перед парадом.
Аналитики выдвинули предположение, что на выставке будут представлены северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) следующего поколения "Хвасон-20", новый гиперзвуковой планирующий блок "Хвасон-11 Ма" и другие современные системы вооружения.
Серия "Хвасон-11", северокорейский вариант российской ракеты "Искандер", имеет предполагаемую максимальную дальность около 800 километров. Также, скорей всего покажут беспилотники.
Что известно о параде Ким Чен Ына
Секретность является неотъемлемой частью северокорейских парадов, особенно когда на них присутствует Ким Чен Ын. Корреспондент CNN Уилл Рипли присутствовал на праздновании 70-летия правящей Рабочей партии ровно 10 лет назад.
"Кажется, никто не знал, когда начнется парад, даже наши правительственные наблюдатели. Так все устроено в Северной Корее: часами ждешь, пока кто-то наконец не прикажет тебе выдвигаться", — сказал он.
Иностранцев разместили в отеле "Янгакдо", расположенном на отдельном острове посреди реки Тэдонган в Пхеньяне.
"Расположение выбрано неслучайно. На острове властям проще контролировать въезд и выезд, поэтому такие гости, как мы, не могут бродить по городу в одиночку. Можно смотреть в окна и видеть Пхеньян со всех сторон, но это словно другой мир", — вспоминал Рипли.
Когда журналистов наконец согнали на парадную площадку, им пришлось пройти несколько уровней проверки безопасности. Телефоны и ноутбуки пришлось оставить.
"Когда начался парад, огромная площадь заполнилась десятками тысяч людей. Колонны солдат шли в идеальном порядке знаменитым "гусиным шагом", — рассказал журналист.
Напомним, еще в сентябре предполагалось, что глава Китая Си Цзиньпин прибудет на парад в Пхеньян с ответным визитом.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын получил от Путина ядерные реакторы для подлодок.