Презентация "ядерки" и Медведев в первом ряду: КНДР готовит грандиозный парад на 80-летие партии

Правящей партии Северной Кореи на этой неделе исполняется 80 лет. Поэтому в Пхеньян съезжаются иностранцы, а эксперты полагают, что на параде покажут новейшую военную технику и ядерные ракеты.

Северная Корея держит в строжайшем секрете планы по празднованию 80-летия Трудовой партии Кореи, которое состоится 10 октября. Однако, по словам южнокорейских военных, появились признаки того, что Ким потратил месяцы на подготовку к крупному параду в столице Пхеньяне, который может состояться ночью и в котором примут участие десятки тысяч человек. От России, с которой Северную Корею, как говорит Ким Чен Ын, связывают "узы дружбы" и договор о стратегическом партнерстве, уже прибыл третий президент РФ Дмитрий Медведев, о чем официальные СМИ КНДР пока не сообщали, но сообщил сам Медведев. Фокус собрал все, что известно.

Медведева в Пхеньяне встретили без салюта, но с букетами

Трудовая партия Кореи — единственная правящая партия Северной Кореи, сочетающая коммунизм с высказываниями и идеалами династии Ким, которая навязывала стране свое авторитарное правление на протяжении трех поколений. Так что юбилейное празднование пройдет с размахом.

Медведев уже опубликовал ночное видео своего прибытия в Пхеньян и написал: "Друзья остаются вместе. Враги трепещите".

СМИ КНДР пока сообщили, только что приехал певец Шаман, но не Медведев.

Кто приедет на парад в Пхеньяне

Празднование годовщины состоится через месяц после того, как находящийся под жесткими санкциями Ким Чен Ын одержал крупную дипломатическую победу, отправившись в Пекин на масштабный военный парад, где он позировал вместе с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын уже побывал на параде в Пекине, а теперь устраивает собственный Фото: Getty Images

Визит Кима укрепил стратегические связи и возобновил дружбу с Китаем, давним политическим и экономическим покровителем Северной Кореи. А Россия, новый военный союзник КНДР, неоднократно подтверждала свои отношения с момента подписания в прошлом году пакта о взаимной обороне. Ким отправил в РФ солдат для войны в Украине, а в ответ получил военные технологии.

В знак сохранения этих добрых связей Китай и Россия направляют делегации во главе со своими вторыми по званию лицами на торжества в Пхеньяне.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян и бывший президент России Дмитрий Медведев будут сидеть в первом ряду на параде.

Также будет присутствовать лидер Коммунистической партии Вьетнама То Лам, а президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, который прибыл в КНДР накануне, встречали банкетом и салютом из 21 выстрела.

Какое оружие покажут на параде в Пхеньяне

Предыдущие военные парады Северной Кореи использовались как возможность продемонстрировать новейшие разработки страны в области современного оружия и ракет, которые теоретически могут представлять угрозу Соединенным Штатам.

Испытание ракеты "Хвасон" Фото: X (Twitter)

Полковник Ли Сон Джун, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, заявил на прошлой неделе, что военные зафиксировали перемещение транспортных средств и военной техники перед парадом.

Аналитики выдвинули предположение, что на выставке будут представлены северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) следующего поколения "Хвасон-20", новый гиперзвуковой планирующий блок "Хвасон-11 Ма" и другие современные системы вооружения.

На параде могут показать беспилотники Фото: KCNA

Серия "Хвасон-11", северокорейский вариант российской ракеты "Искандер", имеет предполагаемую максимальную дальность около 800 километров. Также, скорей всего покажут беспилотники.

Что известно о параде Ким Чен Ына

Секретность является неотъемлемой частью северокорейских парадов, особенно когда на них присутствует Ким Чен Ын. Корреспондент CNN Уилл Рипли присутствовал на праздновании 70-летия правящей Рабочей партии ровно 10 лет назад.

Парады в Пхеньяне обычно проходят с размахом

"Кажется, никто не знал, когда начнется парад, даже наши правительственные наблюдатели. Так все устроено в Северной Корее: часами ждешь, пока кто-то наконец не прикажет тебе выдвигаться", — сказал он.

Иностранцев разместили в отеле "Янгакдо", расположенном на отдельном острове посреди реки Тэдонган в Пхеньяне.

"Расположение выбрано неслучайно. На острове властям проще контролировать въезд и выезд, поэтому такие гости, как мы, не могут бродить по городу в одиночку. Можно смотреть в окна и видеть Пхеньян со всех сторон, но это словно другой мир", — вспоминал Рипли.

Когда журналистов наконец согнали на парадную площадку, им пришлось пройти несколько уровней проверки безопасности. Телефоны и ноутбуки пришлось оставить.

"Когда начался парад, огромная площадь заполнилась десятками тысяч людей. Колонны солдат шли в идеальном порядке знаменитым "гусиным шагом", — рассказал журналист.

Напомним, еще в сентябре предполагалось, что глава Китая Си Цзиньпин прибудет на парад в Пхеньян с ответным визитом.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын получил от Путина ядерные реакторы для подлодок.