Ким Чен Ын устроил в Пхеньяне "праздник русского мира" и показал Медведеву шоу

Российские СМИ вышли с заголовками, что лидер КНДР "обнял" певца Шамана и вручил ему подарок. После замглаве Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, который возглавяет российскую делегацию, показали шоу.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что концерт будет вносить своеобразный вклад в дальнейшее развитие день за днем укрепляющихся тесных уз корейско-российских отношений и братского содружества", — говорится в релизе Центрального телеграфного агентства Кореи.

РосСМИ радостно сообщили, что Ким "обнял Шамана" Фото: KCNA

На сцене театра "Мансудэ" в Пхеньяне выступили артисты балетной труппы Аллы Духовой "Тодес", коллектив Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации, а также российский певец Shaman, который и удостоился объятий от Ким Чен Ына.

Фото: KCNA

Медведев привез в КНДР "лучшие" образчики российской культуры Фото: KCNA

Это уже второй визит Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом Shaman, в КНДР, в августе он приехал в Пхеньян в составе делегации России по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. В этот раз выступал в честь 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи.

Был ли на концерте Дмитрий Медведев, который поехал в Пхеньян вместо Путина, неизвестно. Но зато его запечатлели вечером 9 октября на Стадионе "1 Мая" на острове Рынра, где торжественно прошли массовые гимнастические и художественные выступления "Да здравствует Трудовая партия Кореи".

Дмитрий Медведев встретился с Ким Чен Ыном Фото: KCNA

В КНДР с помпой празднуют 80-летие основание Трудовой партии Фото: KCNA

На фото видно, что он сидел в одном ряду с Ким Чен Ыном, но чуть поодаль, так как почетные места рядом занимали представители Китая.

Официальные СМИ заявили, что шоу прошло с успехом и товарищ Ким Чен Ын "выразил теплые пожелания всем исполнителям, которые во весь голос поют радостную и счастливую песню "Не завидуем никому на свете".

Ким Чен Ыну с гостями показали шоу Фото: KCNA

Напомним, ранее Фокус писал, что кроме шоу в Пхеньяне также готовятся к грандиозному параду, на котором, как ожидается, будет показано новейшее оружие.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын получил от Путина ядерные реакторы для подлодок.