"Мы не откажемся от ядерного оружия": Ким Чен Ын заявил при каких условиях готов к переговорам к США

Северокорейский диктатор заявил, что у него "теплые" воспоминания о Дональде Трампе, но идея США "разоружить" КНДР антиконституционна, а потому, пока США не изменят риторику – переговоров не будет.

В то же время Ким Чен Ын сообщил, что с союзником США Южной Кореей он никогда не будет вести переговоров. "Мы не будем садиться за стол переговоров с Южной Кореей и не будем вступать ни в какие совместные действия. Мы ясно заявляем, что не будем никоим образом взаимодействовать с Южной Кореей", — заявил Ким на XIII сессии Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики, сообщает KCNA.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в 2019 году Фото: KCNA

Ким Чен Ын заявил, что у него нет причин избегать переговоров с США, если Вашингтон перестанет настаивать на отказе его страны от ядерного оружия, однако он никогда не откажется от ядерного арсенала ради снятия санкций. Он заявил, что США и союзники пытаются сохранить свою "стремительно разрушающуюся гегемонию", совершая провокационные действия, которые "еще больше обостряют напряженность". Причем он заявил, что КНДР, кроме США и Южной Кореи угрожает также Япония. И они проводят военные учения, которые "включают ядерные элементы".

"Недавно США и Южная Корея, в соответствии с "Руководящими принципами ядерной операции", унаследованными от предыдущих администраций, вновь провели откровенную демонстрацию ядерной войны под названием "Железная булава", призванную ознакомить их с процедурами и методами нанесения ядерного удара по нашей стране", — сообщил Ким, заявив, что обладание ядерным оружием записано в Конституции КНДР, а потому отказываться от него он не будет. Главным образом еще и потому, что "всему миру уже известно, что будут делать США с нами после отказа от ядерного оружия и разоружения".

Но хотя Ким и отверг идею о денуклеаризации, но сообщил, что Пхеньян должен быть к диалогу, как и к конфронтации.

"Если Соединенные Штаты откажутся от своей тщетной одержимости денуклеаризацией, признают реальность и будут стремиться к подлинному мирному сосуществованию с нами, нет причин, по которым мы не должны сесть за стол переговоров с США. Лично я до сих пор с теплотой вспоминаю нынешнего президента США Трампа", — сообщил Ким Чен Ын.

Но уточнил, что даже если США и их союзники будут скандировать "денуклеаризация" 10, 20, 50 или даже 100 лет", факт наличия у Северной Кореи ядерного оружия останется неоспоримым, нравится им это или нет.

Ким Чен Ын заявил, что не будет вести переговоры с Южной Кореей Фото: KCNA

Комментарии Кима прозвучали на фоне призывов нового либерального правительства в Сеуле Трампа взять на себя инициативу по возобновлению диалога с Кимом спустя шесть лет после того, как все мирные переговоры с Пхеньяном провалились из-за санкций и требований отказаться от ядерного оружия.

По словам Рэйчел Минен Ли, эксперта по Северной Корее, это был первый случай, когда Ким упомянул Трампа по имени с момента инаугурации президента США в январе.

"Это увертюра. Это приглашение Кима Трампу пересмотреть политику США в отношении денуклеаризации, подразумевающее, что если США откажутся от идеи денуклеаризации, он сможет встретиться с Трампом лицом к лицу", — сказала она. Но при этом отметила, что Южную Кореи из этого диалога исключают, так как Ким Чен Ын отказывается договариваться с Сеулом. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что Пхеньян отказывается вести переговоры с Югом, и он не верит, что Северная Корея и США ведут конкретные переговоры, однако считает, что поэтапный подход остается реалистичным вариантом, например, если Траму удастся убедить Кима заморозить производство ядерных ракет.

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что у Северной Кореи есть некое "секретное оружие", но не сообщил, откуда оно взялось.

Также в Пхеньян стали все чаще приезжать западные блогеры, которые представляют Северную Корею, как приятное место для путешествия, а не как диктатуру, где могут расстрелять за просмотр западных сериалов.