В КНДР зачастили западные блогеры, которые рассказывают о чудесной жизни в Пхеньяне (видео)

Инфлюэнсеры постят ролики, в которых рассказывают, что никто не следит за туристами и они якобы могут входить даже в дома простых корейцев. Тогда как туристы, которые побывали в КНДР, отмечают, что никогда не оставались без присмотра.

Среди тех, кто по мнению ее же подписчиков, "продвигает северокорейскую пропаганду", блогер-путешественница Зои Стивенс из Ливерпуля, которая предлагает заглянуть в Северную Корею "за кулисами политики и СМИ", но есть и немало других, пишет Daily Mail.

Зои Стивенс делает в КНДР много из того, что запрещено Фото: Соцсети

Зои заверяет, что она не тайный шпион режима Ким Чен Ына, а всего лишь экскурсовод, пытающийся "регуманизировать повествование о Северной Корее". Она заявляет, что она работает менеджером по маркетингу и руководителем группы в Koryo Tours, туристической компании, основанной в Китае в 1993 году британцами Ником Боннером и Джошем Грином, и посетила самую закрытую страну мира более 30 раз.

Но в ходе всестороннего расследования ООН было установлено, что за последнее десятилетие правительство ужесточило надзор за гражданскими лицами, а наказания стали строже — вплоть до введения смертной казни за просмотр или распространение иностранных телесериалов.

Однако западные инфлюэнсеры, среди которых также есть блогеры из России, в своих роликах постоянно делают то, что обычным туристам запрещено: фотографируют военных, заходят в дома к простым корейцам и принимают участие в массовых мероприятиях, за которыми иностранцы обычно наблюдают издалека. И в их материалах нет ни слова про концлагеря, или публичные казни.

Западные блогеры все чаще приезжают в Северную Корею Фото: Соцсети

Стивенс — не единственная блогерша, продвигающая подобный контент; все больше и больше пользователей Instagram, YouTube и TikTok постят жизнерадостный контент о Северной Корее.

Северная Корея закрыла свою территорию для туристов в начале пандемии COVID-19 в начале 2020 года. В феврале страна наконец разрешила западным туристам снова въехать, но только на несколько недель, прежде чем границы снова закрылись в марте.

Однако недавно западные туристы нашли способ вернуться через границу. В апреле в Северной Корее впервые за шесть лет прошел Пхеньянский международный марафон, в котором приняли участие около 200 иностранных бегунов, включая нескольких влиятельных лиц социальных сетей.

"Все корейцы улыбаются и машут руками, направляясь на работу. Пхеньян оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Город оказался чистым, величественным и на удивление мирным ", — говорит Гарри Джаггард, видеоблогер на YouTube с 2,58 миллиона подписчиков, снимая, как он бежит марафон и дает "пять" зрителям.

Марафон в Пхеньяне, на который позвали западных инфлюэнсеров

Джордж Деведлака, или "GeorgeGoesFar", — еще один ютубер, посетивший режим во время марафона и выразивший в интернете позитивное отношение к КНДР.

Отвечая на вопрос одного из своих подписчиков, кажутся ли люди счастливыми, он сказал: "Я не опровергаю этим обвинения в пропаганде, но в целом... да. Конечно, мы имели поверхностное представление, но люди ходили в бары и вели вполне нормальную жизнь. Они были приветливы, когда мы с ними разговаривали".

В одном из роликов в TikTok, набравшем 2,8 миллиона просмотров, он попросил северокорейского парикмахера сделать ему стрижку как у Ким Чен Ына.

TikToker Анна Пелова заявила за обедом из 10 блюд, что "ваша информация о Северной Корее и голоде 90-х, вероятно, устарела. В 2025 году в магазинах хороший выбор товаров, рестораны довольно приятные, и много импортных продуктов".

Однако, согласно докладу ООН, в последние годы Северная Корея столкнулась с острой нехваткой продовольствия: считается, что около 45 процентов населения страны будет недоедать.

Западные блогеры рисуют позитивную картину КНДР Фото: Соцсети

Однако для северокорейских перебежчиков, таких как 31-летний ютубер Чарльз Рю У, подобный контент является продолжением той самой пропаганды, которую Ким Чен Ын использует, чтобы убедить население в том, что его не угнетают.

Рю рос в доме из досок и глины без электричества в горном уезде Чанджин провинции Южный Хамген. Когда ему было 11, его мать умерла от голода. Он рисковал жизнью, дважды сбежав из Северной Кореи в Китай: один раз в возрасте 14 лет и второй раз два года спустя после того, как китайские власти депортировали его обратно, когда сосед сообщил о его незаконном пребывании. В качестве наказания Рю был заключен в политический трудовой лагерь на девять месяцев, где его кормили горстью кукурузы в день.

Его возмущает контент в социальных сетях, публикуемый западными инфлюэнсерами, поскольку он не отражает среднестатистический опыт северокорейцев.

Он говорит, что подавляющее большинство северокорейцев не имеют доступа к Интернету, и только у единиц есть смартфоны. И Пхеньян, который так хвалят блогеры, недоступен для большинства жителей Северной Кореи.

"Пхеньян — это как совершенно другая страна в Северной Корее. Простому гражданину не попасть в Пхеньян. Даже если у вас есть высший допуск к секретной информации как у представителя элиты и вы хотите поехать в Пхеньян, вам придется помыть машину перед въездом, потому что местные власти не хотят показывать иностранцам грязные машины", — говорит он.

По мнению Рю, его разочарование во многих влиятельных лицах заключается в том, что они не осознают, насколько тщательно спланированы и срежиссированы такие массовые зрелища, как Пхеньянский марафон.

Рю сам сбежал из Северной Кореи и говорит, что блогеры врут, когда рассказывают о КНДР

А на кадрах, снятых на марафоне на стадионе имени Ким Ир Сена, он заметил нечто подозрительное в сотнях северокорейцев на трибунах, которые хлопали бегунам.

Когда он был маленьким, его самого и его одноклассников возили на крупные ежегодные церемонии вроде игр Ариран. И перед поездкой их учили правильно хлопать, петь и радостно кричать.

В интервью Daily Mail он заявил, что предпочел бы, чтобы влиятельные лица не посещали Северную Корею по трем причинам: во-первых, потому что, по его словам, они смогут увидеть только то, что им позволяет правительство; во-вторых, потому что они напрямую или косвенно финансируют режим; и, в-третьих, потому что "если они вернутся живыми", инстинкт подсказывает им создать какой-то контент и сообщить миру: "Кажется, в Северной Корее все в порядке!", тогда как это не так.

Не только инфлюенсеры-путешественники переписывают историю Северной Кореи; КНДР набирает поклонников среди антиамериканских левых пользователей TikTok, которые романтизируют ее коммунистическую историю.

Эдвард Лигер, ведущий аккаунт "Midwestern Marx", опубликовал в TikTok восторженное сообщение об объявлении о строительстве 10 000 квартир в Пхеньяне, выгодно сравнив режим Кима с капиталистическими США.

Однако идея бесплатного жилья для всех в Северной Корее — всего лишь очередной миф.

Туристам и блогерам в КНДР показывают позитивную картинку, которая отличается от реальности Фото: Getty Images

Ким Чен Ын на открыти курорта Вонсан-Кальма Фото: KCNA

Исследование, проведенное в 2021 году Южнокорейским институтом гражданского строительства и строительных технологий, показало, что в стране достаточно жилья лишь для размещения 70–80 процентов домохозяйств. Ограниченное количество бесплатного жилья существует, но в подавляющем большинстве случаев оно зарезервировано для знаменитостей и высокопоставленных чиновников.

А в августе 2020 года правительство создало "пограничные буферные зоны" на границе с Китаем и Россией, а пограничникам было приказано "безоговорочно стрелять" в любого, кто въедет туда без разрешения.

Напомним, выступая на съезде Ким Чен Ын заявил, что он не собирается мириться с Южной Кореей и отказываться от ядерного оружия, как хотел Дональд Трамп. А вместо этого заявил, что теперь у КНДР есть "секретное оружие".

А когда в КНДР приезжал глава российского МИД Сергей Лавров, то на курорт Вонсан-Кальма согнали местных жителей, которые усердно изображали отдыхающих.