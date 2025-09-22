У КНДР зачастили західні блогери, які розповідають про чудове життя в Пхеньяні (відео)

Інфлюенсери постять ролики, в яких розповідають, що ніхто не стежить за туристами і вони нібито можуть входити навіть у будинки простих корейців. Тоді як туристи, які побували в КНДР, зазначають, що ніколи не залишалися без нагляду.

Серед тих, хто, на думку її ж підписників, "просуває північнокорейську пропаганду", блогерка-мандрівниця Зої Стівенс із Ліверпуля, яка пропонує зазирнути до Північної Кореї "за лаштунками політики та ЗМІ", але є й чимало інших, пише Daily Mail.

Зої Стівенс робить у КНДР багато з того, що заборонено Фото: Соцсети

Зої запевняє, що вона не таємний шпигун режиму Кім Чен Ина, а всього лише екскурсовод, який намагається "регуманізувати розповідь про Північну Корею". Вона заявляє, що вона працює менеджером з маркетингу та керівником групи в Koryo Tours, туристичній компанії, заснованій у Китаї 1993 року британцями Ніком Боннером і Джошем Гріном, і відвідала найзакритішу країну світу понад 30 разів.

Але під час всебічного розслідування ООН було встановлено, що за останнє десятиліття уряд посилив нагляд за цивільними особами, а покарання стали суворішими — аж до введення смертної кари за перегляд або поширення іноземних телесеріалів.

Однак західні інфлюенсери, серед яких також є блогери з Росії, у своїх роликах постійно роблять те, що звичайним туристам заборонено: фотографують військових, заходять у будинки до простих корейців і беруть участь у масових заходах, за якими іноземці зазвичай спостерігають здалеку. І в їхніх матеріалах немає жодного слова про концтабори, чи публічні страти.

Західні блогери все частіше приїжджають до Північної Кореї Фото: Соцсети

Стівенс — не єдина блогерка, яка просуває подібний контент; дедалі більше користувачів Instagram, YouTube і TikTok постять життєрадісний контент про Північну Корею.

Північна Корея закрила свою територію для туристів на початку пандемії COVID-19 на початку 2020 року. У лютому країна нарешті дозволила західним туристам знову в'їхати, але тільки на кілька тижнів, перш ніж кордони знову закрилися в березні.

Однак нещодавно західні туристи знайшли спосіб повернутися через кордон. У квітні в Північній Кореї вперше за шість років пройшов Пхеньянський міжнародний марафон, у якому взяли участь близько 200 іноземних бігунів, включно з кількома впливовими особами соціальних мереж.

"Усі корейці посміхаються і махають руками, прямуючи на роботу. Пхеньян виявився зовсім не таким, яким я його собі уявляв. Місто виявилося чистим, величним і напрочуд мирним", — каже Гаррі Джаггард, відеоблогер на YouTube із 2,58 мільйона підписників, знімаючи, як він біжить марафон і дає "п'ять" глядачам.

Марафон у Пхеньяні, на який покликали західних інфлюенсерів

Джордж Деведлака, або "GeorgeGoesFar", — ще один ютубер, який відвідав режим під час марафону і висловив в інтернеті позитивне ставлення до КНДР.

Відповідаючи на запитання одного зі своїх підписників, чи здаються люди щасливими, він сказав: "Я не спростовую цим звинувачення в пропаганді, але загалом... так. Звичайно, ми мали поверхневе уявлення, але люди ходили в бари і вели цілком нормальне життя. Вони були привітні, коли ми з ними розмовляли".

Марафон у Пхеньяні, на який покликали західних інфлюенсерів

В одному з роликів у TikTok, який набрав 2,8 мільйона переглядів, він попросив північнокорейського перукаря зробити йому стрижку як у Кім Чен Ина.

TikToker Ганна Пєлова заявила за обідом із 10 страв, що "ваша інформація про Північну Корею і голод 90-х, ймовірно, застаріла. У 2025 році в магазинах хороший вибір товарів, ресторани досить приємні, і багато імпортних продуктів".

Однак, згідно з доповіддю ООН, останніми роками Північна Корея зіткнулася з гострою нестачею продовольства: вважається, що близько 45 відсотків населення країни недоїдатиме.

Західні блогери малюють позитивну картину КНДР Фото: Соцсети

Однак для північнокорейських перебіжчиків, таких як 31-річний ютубер Чарльз Рю У, подібний контент є продовженням тієї самої пропаганди, яку Кім Чен Ин використовує, щоб переконати населення в тому, що його не пригнічують.

Рю ріс у будинку з дощок і глини без електрики в гірському повіті Чанджін провінції Південний Хамген. Коли йому було 11, його мати померла від голоду. Він ризикував життям, двічі втікши з Північної Кореї до Китаю: один раз у віці 14 років і вдруге через два роки після того, як китайська влада депортувала його назад, коли сусід повідомив про його незаконне перебування. Як покарання Рю був ув'язнений у політичний трудовий табір на дев'ять місяців, де його годували жменею кукурудзи на день.

Його обурює контент у соціальних мережах, який публікують західні інфлюенсери, оскільки він не відображає середньостатистичний досвід північнокорейців.

Західні блогери малюють позитивну картину КНДР

Він каже, що переважна більшість північнокорейців не мають доступу до Інтернету, і тільки в одиниць є смартфони. І Пхеньян, який так хвалять блогери, недоступний для більшості жителів Північної Кореї.

"Пхеньян — це як зовсім інша країна в Північній Кореї. Простому громадянину не потрапити в Пхеньян. Навіть якщо у вас є вищий допуск до секретної інформації, як у представника еліти, і ви хочете поїхати до Пхеньяна, вам доведеться помити машину перед в'їздом, тому що місцева влада не хоче показувати іноземцям брудні машини", — каже він.

На думку Рю, його розчарування в багатьох впливових особах полягає в тому, що вони не усвідомлюють, наскільки ретельно сплановані та зрежисовані такі масові видовища, як Пхеньянський марафон.

Рю сам утік із Північної Кореї і каже, що блогери брешуть, коли розповідають про КНДР

А на кадрах, знятих на марафоні на стадіоні імені Кім Ір Сена, він помітив щось підозріле в сотнях північнокорейців на трибунах, які плескали бігунам.

Коли він був маленьким, його самого і його однокласників возили на великі щорічні церемонії на кшталт ігор Аріран. І перед поїздкою їх вчили правильно плескати, співати і радісно кричати.

В інтерв'ю Daily Mail він заявив, що вважав за краще б, щоб впливові особи не відвідували Північну Корею з трьох причин: по-перше, тому що, за його словами, вони зможуть побачити тільки те, що їм дозволяє уряд; по-друге, тому що вони безпосередньо або побічно фінансують режим; і, по-третє, тому що "якщо вони повернуться живими", інстинкт підказує їм створити якийсь контент і повідомити світові: "Здається, у Північній Кореї все гаразд!", тоді як це не так.

Не тільки інфлюенсери-мандрівники переписують історію Північної Кореї; КНДР набирає шанувальників серед антиамериканських лівих користувачів TikTok, які романтизують її комуністичну історію.

Едвард Лігер, який веде акаунт "Midwestern Marx", опублікував у TikTok захоплене повідомлення про оголошення про будівництво 10 000 квартир у Пхеньяні, вигідно порівнявши режим Кіма з капіталістичними США.

Однак ідея безкоштовного житла для всіх у Північній Кореї — всього лише черговий міф.

Туристам і блогерам у КНДР показують позитивну картинку, яка відрізняється від реальності Фото: Getty Images

Кім Чен Ин на відкритті курорту Вонсан-Кальма Фото: KCNA

Дослідження, проведене 2021 року Південнокорейським інститутом цивільного будівництва та будівельних технологій, показало, що в країні достатньо житла лише для розміщення 70-80 відсотків домогосподарств. Обмежена кількість безоплатного житла існує, але в переважній більшості випадків воно зарезервоване для знаменитостей і високопоставлених чиновників.

А в серпні 2020 року уряд створив "прикордонні буферні зони" на кордоні з Китаєм і Росією, а прикордонникам було наказано "беззастережно стріляти" в будь-кого, хто в'їде туди без дозволу.

Нагадаємо, виступаючи на з'їзді Кім Чен Ин заявив, що він не збирається миритися з Південною Кореєю і відмовлятися від ядерної зброї, як хотів Дональд Трамп. А замість цього заявив, що тепер у КНДР є "секретна зброя".

А коли в КНДР приїжджав глава російського МЗС Сергій Лавров, то на курорт Вонсан-Кальма зігнали місцевих жителів, які старанно зображували відпочивальників.