"Ми не відмовимося від ядерної зброї": Кім Чен Ин заявив, за яких умов готовий до переговорів зі США

Північнокорейський диктатор заявив, що у нього "теплі" спогади про Дональда Трампа, але ідея США "роззброїти" КНДР є антиконституційною, а тому, доки США не змінять риторику, переговорів не буде.

Водночас Кім Чен Ин повідомив, що із союзником США Південною Кореєю він ніколи не вестиме перемовин. "Ми не сідатимемо за стіл переговорів з Південною Кореєю і не вступатимемо в жодні спільні дії. Ми ясно заявляємо, що не будемо жодним чином взаємодіяти з Південною Кореєю", — заявив Кім на XIII сесії Верховних Народних Зборів Корейської Народно-Демократичної Республіки, повідомляє KCNA.

Зустріч Кім Чен Ина і Дональда Трампа у 2019 році Фото: KCNA

Кім Чен Ин заявив, що у нього немає причин уникати переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати на відмові його країни від ядерної зброї, однак він ніколи не відмовиться від ядерного арсеналу заради зняття санкцій. Він заявив, що США і союзники намагаються зберегти свою "гегемонію, що стрімко руйнується", здійснюючи провокаційні дії, які "ще більше загострюють напруженість". Причому він заявив, що КНДР, крім США і Південної Кореї, загрожує також Японія. І вони проводять військові навчання, які "включають ядерні елементи".

"Нещодавно США і Південна Корея, відповідно до "Керівних принципів ядерної операції", успадкованих від попередніх адміністрацій, знову провели відверту демонстрацію ядерної війни під назвою "Залізна булава", покликану ознайомити їх із процедурами та методами завдавання ядерного удару по нашій країні", — повідомив Кім, заявивши, що володіння ядерною зброєю записано в Конституції КНДР, а тому відмовлятися від неї він не буде. Головним чином ще й тому, що "усьому світові вже відомо, що робитимуть США з нами після відмови від ядерної зброї та роззброєння".

Але хоча Кім і відкинув ідею про денуклеаризацію, проте повідомив, що Пхеньян має бути готовим до діалогу, як і до конфронтації.

"Якщо Сполучені Штати відмовляться від своєї марної одержимості денуклеаризацією, визнають реальність і прагнутимуть до справжнього мирного співіснування з нами, немає причин, через які ми не маємо сісти за стіл переговорів зі США. Особисто я досі з теплотою згадую нинішнього президента США Трампа", — повідомив Кім Чен Ин.

Але уточнив, що навіть якщо США та їхні союзники скандуватимуть "денуклеаризація" 10, 20, 50 або навіть 100 років", факт наявності у Північної Кореї ядерної зброї залишиться незаперечним, подобається їм це чи ні.

Кім Чен Ин заявив, що не буде вести переговори з Південною Кореєю Фото: KCNA

Коментарі Кіма прозвучали на тлі закликів нового ліберального уряду в Сеулі Трампа взяти на себе ініціативу з відновлення діалогу з Кімом за шість років після того, як усі мирні переговори з Пхеньяном провалилися через санкції та вимоги відмовитися від ядерної зброї.

За словами Рейчел Мінен Лі, експерта з Північної Кореї, це був перший випадок, коли Кім згадав Трампа на ім'я з моменту інавгурації президента США в січні.

"Це увертюра. Це запрошення Кіма Трампу переглянути політику США щодо денуклеаризації, що передбачає, що якщо США відмовляться від ідеї денуклеаризації, він зможе зустрітися з Трампом віч-на-віч", — сказала вона. Але водночас зазначила, що Південну Корею з цього діалогу виключають, оскільки Кім Чен Ин відмовляється домовлятися із Сеулом. Президент Південної Кореї Лі Чже Мен раніше заявив, що Пхеньян відмовляється вести переговори з Півднем, і він не вірить, що Північна Корея та США ведуть конкретні перемовини, однак вважає, що поетапний підхід залишається реалістичним варіантом, наприклад, якщо Траму вдасться переконати Кіма заморозити виробництво ядерних ракет.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що у Північної Кореї є якась "секретна зброя", але не повідомив, звідки вона взялася.

Також до Пхеньяну стали все частіше приїжджати західні блогери, які представляють Північну Корею, як приємне місце для подорожі, а не як диктатуру, де можуть розстріляти за перегляд західних серіалів.