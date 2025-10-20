Трамп готується до зустрічі з Кім Чен Ином: що відомо

Чиновники Трампа тихо обговорюють зустріч із Кім Чен Ином під час майбутньої поїздки президента США в Азію. Вони вже зустрічалися 2019 року, але цього разу ситуація складніша: між Вашингтоном і Пхеньяном немає офіційних контактів, як це було в перший термін Трампа.

Виявилося, що в Білому домі в приватному порядку обговорили організацію зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином під час візиту Трампа в Азію наступного місяця. Але інсайдери налаштовані скептично, вважаючи, що зрештою президент США зустрінеться з Сі Цзіньпінем, але не з Кімом. Фокус з'ясував усе, що відомо.

Трамп хоче повторити зустріч з Ином 2019 року

Поки що офіційні особи США не провели серйозного логістичного планування, необхідного для організації такого візиту, вказавши на те, що між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодних контактів, які Трамп іноді підтримував протягом свого першого терміну. Початковий запит Трампа до північнокорейського лідера на початку цього року залишився без відповіді, оскільки північнокорейці не прийняли листа.

Замість цього під час майбутньої поїздки Білий дім зосередився на організації зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі загострення торговельної напруженості між США і Китаєм.

Під час першого терміну Трампа офіційні особи організували рукостискання між двома лідерами в корейській демілітаризованій зоні менш ніж через 48 годин після того, як президент опублікував у Twitter запрошення на зустріч — приклад того, як швидко все може змінитися.

Інсайдери вважають, що особистий інтерес Трампа до зустрічі з Кім Чен Ином виник після того, як у серпні Трамп прийняв у Білому домі президента Південної Кореї Лі Чже Мена. Під час їхньої зустрічі Лі офіційно запросив Трампа відвідати зустріч міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї з 29 до 30 жовтня і припустив, що цей захід може надати Трампу чудову можливість зустрітися з Кім Чен Ином.

Трамп поставився до цієї ідеї з натхненням.

"Я зроблю це, і ми проведемо переговори. Він хотів би зустрітися зі мною. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з ним, і ми зможемо поліпшити відносини", — сказав Трамп про північнокорейського лідера.

При цьому Кім Чен Ин заявив, що готовий зустрітися з Трампом, тому що у нього залишилися "хороші спогади" про їхнє перше рандеву. Але при цьому у північнокорейського диктатора є умова: США повинні відмовитися від "порожньої одержимості денуклеаризацією".

У Сеулі, про всяк випадок, припинили екскурсії в село перемир'я Пханмунджом, розташоване на стику двох Корей. Це останній сигнал про те, що закладається основа для можливої зустрічі президента США і Кім Чен Ина.

Але змінилися не тільки відносини між КНДР і США, у 2019 році відносини між двома Кореями були набагато теплішими. Тепер Кім Чен Ин заявляє, що "жодним чином" не буде взаємодіяти з Сеулом.

Ба більше, у Південній Кореї теж не горять бажанням взаємодіяти з Пхеньяном. Уперше кількість противників об'єднання з Пхеньяном перевищила кількість прихильників, що показало опитування, проведене Корейським інститутом національного об'єднання. 51% опитаних заявили, що об'єднання не потрібне, а 49% — що воно необхідне.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що у Північної Кореї є якась "секретна зброя", але не повідомив, звідки вона взялася.

А на параді в Пхеньяні Кім Чен Ин показав ядерну ракету, яка може долетіти до будь-якого міста в США.