Скоро оккупирует Северное море: британцы рассказали, как быстро Китай производит субмарины

Китай производит в пять раз больше подводных лодок, чем все западные союзники, включая Великобританию, и менее чем через 15 лет может начать угрожать территориальным водам Европы оккупацией.

Это пугающее предупреждение было зачитано депутатам парламента Великобритании, которым сообщили, что создание "Голубого полюса" к 2040 году позволит китайским судам оккупировать Северное море, пишет Daily Mail.

Китай строит больше подлодок, чем все НАТО

"Голубой полюс" — это военно-морской термин, обозначающий таяние полярных ледяных шапок из-за глобального потепления. Это создаст новые маршруты через Арктический регион, потенциально угрожающие безопасности Великобритании, а также странам у Северного моря, а это Норвегия, Дания, Германия, Нидерланды, Бельгия и Франция.

По мнению экспертов, Китай также имеет все возможности для предотвращения любых попыток США помешать его вооруженным силам захватить независимый остров Тайвань .

Выступая перед Специальным комитетом по обороне, профессор Питер Робертс заявил: "Темпы, с которыми Китай ускоряет свою военную промышленность, шокируют. Я думаю, мы никогда не видели ничего подобного с точки зрения развития технических возможностей государства. Они начали с очень низкого уровня, но затем ускорились и развивались со скоростью, превышающей все, что мы видели раньше в подводной войне".

По его словам, способность Китая ежегодно выпускать целые подводные лодки в соотношении три, четыре, пять к одному против всех западных стран просто поразительна.

Атомные подводные лодки класса "Цзинь" типа 094А, принадлежащие Народно-освободительной армии Китая, сейчас проходят ходовые испытания в Южно-Китайском море.

Типы китайских подлодок Фото: Соцсети

Китай стремительно расширяет свой подводный флот, включая атомные и современные дизель-электрические катера, и находится на пути к тому, чтобы сменить Россию в качестве второй по мощи подводной державы в мире.

Способность страны производить такое количество подводных лодок в столь короткие сроки выявляет неспособность Великобритании, когда-то "правившей морями" построить подводные лодки на замену.

Подводные лодки Королевского военно-морского флота проводят рекордно длительное время в секретных патрулях, чтобы компенсировать нехватку исправных судов.

Подводные лодки класса "Вангард" завершили рейсы продолжительностью более 200 дней, в итоге вернувшись в порт с корпусами, покрытыми зелеными водорослями и ракушками. Растительность развивается, когда подводные лодки "молчат" и неподвижно лежат на морском дне.

С 2014 года бывали случаи, когда ни одна ударная подводная лодка Королевского флота не была доступна для охраны подводных лодок-бомбардировщиков, несущих ядерный потенциал сдерживания Великобритании.

Эксперты также рассчитали стратегические шаги, которые Китаю необходимо предпринять, чтобы уменьшить шансы США предотвратить вторжение на Тайвань.

США не смогут защитить Тайвань от Китая Фото: nikkei.com

Профессор Робертс считает, что Китаю достаточно "оттеснить США всего на 400 морских миль", чтобы помешать США обеспечивать воздушное прикрытие Тайваня со своих авианосцев.

По словам профессора Робертса, расширение военно-морского флота Китая превзошло все западные прогнозы, а Россия строит "первоклассные, превосходные подводные лодки".

Сохраняющийся интерес России к субмаринам может быть обусловлен тем, что отец Владимира Путина был подводником.

В связи с тем, что Королевский военно-морской флот достиг своей минимальной численности за последние столетия, официальные данные, опубликованные в конце прошлого года, показали, что в строю могут быть задействованы только три из шести эсминцев типа 45 и шесть из восьми фрегатов типа 23.

Общее количество эсминцев и фрегатов составляло 14 кораблей, что не наблюдалось со времен викторианской эпохи.

А ночью 10 февраля Министерство обороны Великобритании подтвердило, что усиливает оборону Арктики и Крайнего Севера от растущей российской и китайской угрозы.

Напомним, а в декабре 2025 года Ким Чен Ын вместе с дочкой показали первую атомную субмарину Северной Кореи.

При этом в начале декабря украинские морские дроны впервые в истории ударили по российской подлодке в Новороссийске.