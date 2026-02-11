Скоро оккупирует Северное море: британцы рассказали, как быстро Китай производит субмарины
Китай производит в пять раз больше подводных лодок, чем все западные союзники, включая Великобританию, и менее чем через 15 лет может начать угрожать территориальным водам Европы оккупацией.
Это пугающее предупреждение было зачитано депутатам парламента Великобритании, которым сообщили, что создание "Голубого полюса" к 2040 году позволит китайским судам оккупировать Северное море, пишет Daily Mail.
"Голубой полюс" — это военно-морской термин, обозначающий таяние полярных ледяных шапок из-за глобального потепления. Это создаст новые маршруты через Арктический регион, потенциально угрожающие безопасности Великобритании, а также странам у Северного моря, а это Норвегия, Дания, Германия, Нидерланды, Бельгия и Франция.
По мнению экспертов, Китай также имеет все возможности для предотвращения любых попыток США помешать его вооруженным силам захватить независимый остров Тайвань .
Выступая перед Специальным комитетом по обороне, профессор Питер Робертс заявил: "Темпы, с которыми Китай ускоряет свою военную промышленность, шокируют. Я думаю, мы никогда не видели ничего подобного с точки зрения развития технических возможностей государства. Они начали с очень низкого уровня, но затем ускорились и развивались со скоростью, превышающей все, что мы видели раньше в подводной войне".
По его словам, способность Китая ежегодно выпускать целые подводные лодки в соотношении три, четыре, пять к одному против всех западных стран просто поразительна.
Атомные подводные лодки класса "Цзинь" типа 094А, принадлежащие Народно-освободительной армии Китая, сейчас проходят ходовые испытания в Южно-Китайском море.
Китай стремительно расширяет свой подводный флот, включая атомные и современные дизель-электрические катера, и находится на пути к тому, чтобы сменить Россию в качестве второй по мощи подводной державы в мире.
Способность страны производить такое количество подводных лодок в столь короткие сроки выявляет неспособность Великобритании, когда-то "правившей морями" построить подводные лодки на замену.
Подводные лодки Королевского военно-морского флота проводят рекордно длительное время в секретных патрулях, чтобы компенсировать нехватку исправных судов.
Подводные лодки класса "Вангард" завершили рейсы продолжительностью более 200 дней, в итоге вернувшись в порт с корпусами, покрытыми зелеными водорослями и ракушками. Растительность развивается, когда подводные лодки "молчат" и неподвижно лежат на морском дне.
С 2014 года бывали случаи, когда ни одна ударная подводная лодка Королевского флота не была доступна для охраны подводных лодок-бомбардировщиков, несущих ядерный потенциал сдерживания Великобритании.
Эксперты также рассчитали стратегические шаги, которые Китаю необходимо предпринять, чтобы уменьшить шансы США предотвратить вторжение на Тайвань.
Профессор Робертс считает, что Китаю достаточно "оттеснить США всего на 400 морских миль", чтобы помешать США обеспечивать воздушное прикрытие Тайваня со своих авианосцев.
По словам профессора Робертса, расширение военно-морского флота Китая превзошло все западные прогнозы, а Россия строит "первоклассные, превосходные подводные лодки".
Сохраняющийся интерес России к субмаринам может быть обусловлен тем, что отец Владимира Путина был подводником.
В связи с тем, что Королевский военно-морской флот достиг своей минимальной численности за последние столетия, официальные данные, опубликованные в конце прошлого года, показали, что в строю могут быть задействованы только три из шести эсминцев типа 45 и шесть из восьми фрегатов типа 23.
Общее количество эсминцев и фрегатов составляло 14 кораблей, что не наблюдалось со времен викторианской эпохи.
А ночью 10 февраля Министерство обороны Великобритании подтвердило, что усиливает оборону Арктики и Крайнего Севера от растущей российской и китайской угрозы.
Напомним, а в декабре 2025 года Ким Чен Ын вместе с дочкой показали первую атомную субмарину Северной Кореи.
При этом в начале декабря украинские морские дроны впервые в истории ударили по российской подлодке в Новороссийске.